Heidelberg/Stuttgart. (hol) Der Fall der abgeschobenen Krankenpflegerin Amela Memedi beschäftigt die grün-schwarze Regierungskoalition in Stuttgart. Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Uli Sckerl hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) aufgefordert, Memedis Rückkehr zu ermöglichen. "Ich bitte Sie darum, die offiziell geltende dreijährige Wiedereinreisesperre aufzuheben und sich dafür einzusetzen, dass Frau Memedi schnellstmöglich das Visumsverfahren durchlaufen kann", heißt es in einem Brief an Strobl, der der RNZ vorliegt. "Auch vor dem Hintergrund der geplanten Anwerbung von Pflegekräften aus dem Balkan bleibt diese Abschiebung für alle Betroffenen unverständlich", schreibt Sckerl, Abgeordneter aus Weinheim.

Die 28-jährige Amela Memedi und ihr Mann waren Mitte November als abgelehnte Asylbewerber aus Neckargemünd in ihr Geburtsland Mazedonien abgeschoben worden. Die ausgebildete Krankenpflegerin hatte am Bethanien-Krankenhaus in Heidelberg einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Die Ausländerbehörde des Rhein-Neckar-Kreises erteilte ihr jedoch keine Aufenthaltsgenehmigung.

Sckerl wirft Strobl in dem Brief eine "inkohärente Integrationspolitik" vor. "Aus meiner Sicht ist es politisch schlicht nicht vermittelbar und wirtschaftlich fahrlässig, wenn wir unserem Arbeitsmarkt dringend benötigte Fachkräfte entziehen", so Sckerl.

Gegenüber der RNZ sagte er: "Ich habe selten einen so krassen Fall erlebt, bei dem die politische Erkenntnis und das Handeln einer Behörde so weit auseinandergehen." Zwei Tage vor der Abschiebung hatte die Koalition beschlossen, keine Flüchtlinge abzuschieben, die sich als Pfleger ausbilden lassen.

Sckerl will das weitere Vorgehen mit dem Neckargemünder Grünen-Abgeordneten Hermino Katzenstein besprechen, sobald eine Antwort Strobls vorliegt. Eine Reaktion des Ministeriums stand am Mittwochabend noch aus.