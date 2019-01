Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Vernehmlicher Aufschlag zum Jahresbeginn: Vor dem Kommunalwahlkampf 2019 hat die Landes-SPD ein Volksbegehren für kostenlose Kinderbetreuung gestartet. Ein Gesetzentwurf will ermöglichen, dass Kitas und Tagespflegeeinrichtungen eine Grundbetreuung von 35 Wochenstunden gratis anbieten; die Kosten soll das Land den Trägern erstatten. Die grün-schwarze Regierung lehnt den Plan ab.

"Man sollte, wenn man über die Entlastung und Stärkung von Familien spricht, nicht immer nur am Sonntag davon reden", sagte Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch am Montag vor der Presse, "sondern sollte am Montag auch was dafür tun." Die grün-rote Regierung bis 2016 habe das Land bei Verfügbarkeit und Qualität der Betreuung an die Bundesspitze geführt. Nun sei es Zeit, den nächsten Schritt zu machen.

Die SPD schätzt die Kosten unter Berufung aufs Kultusministerium auf 529 Millionen Euro pro Jahr. Davon entfallen rund 176 Millionen Euro auf Kinder unter drei Jahren und rund 353 Millionen Euro auf den Bereich der Kinder ab drei Jahren bis zu ihrem Schuleintritt, so die SPD. Der Städtetag kommt hingegen auf 730 Millionen Euro. Ein kleinerer Teil soll durch Bundesgeld aus dem neuen Gute-Kita-Gesetz abgedeckt werden: Bis 2022 kann der Südwesten für Verbesserungen in der Kinderbetreuung mit insgesamt 718 Millionen Euro aus Berlin rechnen. Ob die Zuschüsse danach weiter fließen, ist noch offen. Den Rest will die SPD aus dem Landeshaushalt stemmen.

Generalsekretär Sascha Binder erklärte, für die Betreuung zweier Unter-Drei-Jähriger müsse eine Familie im Schnitt pro Jahr zwei Netto-Monatsgehälter aufwenden. 2013 besuchten in Baden-Württemberg 99 Prozent der Kinder zumindest das letzte Kindergartenjahr.

Im Koalitionsvertrag hatten sich Grüne und CDU darauf geeinigt, das abschließende Kindergartenjahr kostenfrei zu stellen. 2017 wurde der sogenannte Kinderbildungspass aber beerdigt; die eingeplanten 84 Millionen Euro pro Jahr sollen stattdessen in Qualitätsverbesserung fließen.

Hintergrund Damit ein Volksbegehren auf den Weg gebracht werden kann, müssen mindestens 10.000 Unterschriften von wahlberechtigten Baden-Württembergern für einen Zulassungsantrag gesammelt werden. Dieser muss einem konkreten Gesetzentwurf zugrundeliegen. Der Antrag wird dann vom Innenministerium geprüft. Geht er durch, müssen in einem zweiten Schritt innerhalb von sechs Monaten die Unterschriften von zehn [+] Lesen Sie mehr Damit ein Volksbegehren auf den Weg gebracht werden kann, müssen mindestens 10.000 Unterschriften von wahlberechtigten Baden-Württembergern für einen Zulassungsantrag gesammelt werden. Dieser muss einem konkreten Gesetzentwurf zugrundeliegen. Der Antrag wird dann vom Innenministerium geprüft. Geht er durch, müssen in einem zweiten Schritt innerhalb von sechs Monaten die Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten im Südwesten gesammelt werden - das sind etwa 770.000. Ist das geschafft, wird der Gesetzentwurf dem Landtag zur Abstimmung vorgelegt. Findet er keine Mehrheit, folgt eine Volksabstimmung. Gültig ist eine Volksabstimmung in Baden-Württemberg nur dann, wenn mindestens ein Fünftel der Simmberechtigten der Vorlage zustimmen (Zustimmungsquorum).

[-] Weniger anzeigen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das SPD-Projekt bereits im Dezember als zu teuer abgelehnt. Es passe auch nicht zur Forderung der Partei, mehr Schulden abzubauen.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wiederholte am Montag ihr Primat für mehr Qualität: "Kostenlose Kitas für alle, das hört sich im ersten Moment gut an. Doch die SPD verschweigt, dass die dafür zusätzlich benötigten 730 Millionen Euro dann an anderer Stelle fehlen." Auch die Fraktionen von FDP und AfD haben sich zu einer generellen Gebührenbefreiung kritisch geäußert.

Einen Gegensatz zwischen Qualität und Gebührenfreiheit zu konstruieren, sei falsch, sagte dagegen Stoch, sonst müsse man auch Schul- und Hochschulgebühren erheben. Die Investitionen in frühkindliche Bildung seien 2011 trotz schwierigerer Haushaltslage durch eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer bewerkstelligt worden. Heute gebe es ganz andere Spielräume.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) war eigens nach Stuttgart gereist, um für die Aktion zu werben. Ihr Bundesland hat 2010 als erstes eine grundsätzliche Beitragsfreiheit für Kindergärten eingeführt. "Es gibt keine soziale Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, wenn die Bildung nicht gerecht organisiert ist", sagte sie. Die SPD will mit der Gebührenbefreiung die Stigmatisierung von Kindern aus schwächeren Familien beenden, die heute schon oft gestaffelte Preise erhalten, und unabhängig vom Wohnort gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen.

Weil die Landesverfassung Volksbegehren über Gesetze zu Abgaben und Staatshaushalt ausschließt, ist der Entwurf nur als Angebot formuliert. Träger, die an Gebühren festhalten, sollen diese aber nach sozialen Gesichtspunkten bemessen müssen.