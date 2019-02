Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württemberg könnte moderne Mobilitätslösungen schneller entwickeln, wenn Wirtschaft und Kommunen besser vernetzt wären. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse im Rahmen des "Strategiedialogs Automobilwirtschaft". Nun soll eine Art Partnervermittlung helfen - und ein neues Förderprogramm.

"Die Matchmakings sind der Kern", sagt Städtetags-Geschäftsführerin Gudrun Heute-Blum (CDU) und schmunzelt: "Vorbild war Parship." Bereits 2018 hat bei ihrem Verband eine neue Geschäftsstelle die Arbeit aufgenommen. Statt Singles soll sie Kommunen, Kreise und Unternehmen verkuppeln. Dabei geht es nicht nur darum, vorhandene Produkte bekannter zu machen.

Der neue Marktplatz führt Partner zusammen, die gemeinsam an ungelösten Problemen arbeiten wollen. Unternehmen bekommen dadurch die Chance, über neue Ansätze nachzudenken, bevor Kommunen Aufträge für klassische Lösungen ausschreiben. Zudem erhalten sie eine Vorstellung von der möglichen Nachfrage.

Eine Kehrmaschine, die gleichzeitig Schlaglöcher filmt, ist seit vergangenem Jahr schon im Einsatz. Andere Hoffnungen reichen viel weiter. "Car-Sharing, Ride-Sharing, E-Bus und teilautonome Fahrzeuge sind vielerorts im Gespräch, aber meist noch weitab jeder Realisierungschance", erklärt Heute-Bluhm. Digitalminister Thomas Strobl (CDU) ergänzt: "Wir brauchen eine kritische Masse von Regionen mit entsprechenden Angeboten und natürlich Bürgerinnen und Bürger, die diese Angebote nutzen."

Von ersten Veranstaltungen in Stuttgart und Ulm wurden bislang 128 Kommunen und Wirtschaftsvertreter erreicht. Die nächsten Matchmakings sind in Freiburg (18. Februar), Ulm (8. April) und Heilbronn (21. Mai) geplant.

Die Anlaufstelle beim Städtetag berät Gemeinden und Wirtschaftspartner vom ersten Interesse bis zur Umsetzung von Ideen. Eine Studie "Digitale Mobilität in Kommunen", die seit Januar vorliegt, hat aber nicht nur im Bereich der Vernetzung Defizite erkannt. Die Befragung von 70 Kommunen und 41 Unternehmen ergab auch einen Mangel an finanzieller Unterstützung für Anbieter in der Wachstumsphase.

Ein neues Förderprogramm soll deshalb helfen, Produkte und Dienste zur Marktreife zu bringen. Es ist mit 2,8 Millionen Euro ausgestattet und seit dieser Woche im Internet einsehbar. "Das ist ein Förderprojekt, was es in der Form bisher nicht gibt", erklärt Heute-Bluhm stolz. Es gehe darum, Dialogstrukturen zu schaffen, die dem Land gerecht würden, indem sie kleine Akteure miteinander verbänden. "Es ist wichtig, dass man das, was an großen Visionen im Raum steht, kleinteilig erprobt."

In der Studie wurden auch 292 Projekte analysiert, die in Baden-Württemberg bereits umgesetzt werden. Das Gesamtprojekt läuft im Rahmen des von der Landesregierung initiierten "Strategiedialog Automobilwirtschaft" unter der Bezeichnung "InKoMo 4.0" (Innovationspartnerschaften zwischen Kommunen und Mobilitätswirtschaft 4.0). Für Studie, Geschäftsstelle und Förderprogramm stehen bis 2021 insgesamt 3,9 Millionen Euro zur Verfügung.