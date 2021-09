Von Alexander Rechner

Stuttgart/Heidelberg. Dr. Kai Höpker ist der Leiter des Kompetenzzentrums "Klimawandel" der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.

Herr Dr. Höpker, die Welt erlebt derzeit in schneller Folge Hitzerekorde, extrem starke Regenfälle, Überschwemmungen, Trockenheit, Waldbrände: Sieht so unsere Klima-Zukunft aus?

Ja leider. Nach den vorliegenden Klimamodellen werden wir uns auf mehr Extreme einstellen müssen. Starke Regenfälle wie in diesem Sommer sowie Hitzewellen werden viel häufiger und länger auftreten. Unter der Voraussetzung, dass die Konzentration der Treibausgabe in der Atmosphäre weiter wie bisher zunimmt.

Was bedeutet dies für unsere Region?

In der Heidelberger Region wird die Jahresmitteltemperatur ansteigen. Es wird aber nicht nur insgesamt wärmer, sondern im Sommer auch heißer. Die Anzahl der heißen Tage mit einer Temperatur von über 30 Grad Celsius wird deutlich größer. Im Zeitraum 1971 bis 2000 waren es in der Universitätsstadt durchschnittlich rund zehn Tage, 2011 bis 2012 schon 18 heiße Tage. In naher Zukunft, sprich bis 2050, können es im ungünstigsten Fall 25 bis 35 Tage zusätzlich sein. Bis Ende des Jahrhunderts sogar 40 bis 45 Tage mehr sein. Sollten wir die Treibhausemissionen nicht drastisch senken, wird sich das Klima rund um Heidelberg nach den Klimamodellen deutlich verändern. Es würde ein Klima wie etwa in der Toskana herrschen.

Kai Höpker. Foto: zg

Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit: Chroniken wie die Ortsgeschichte von Pater Ambrosius Götzelmann zeigen auch Unwetter auf. Von Überschwemmungen und kalten Sommern ist die Rede. Wo liegt der Unterschied zur heutigen Situation?

In der Historie hat es Wetterextreme immer gegeben. Wetter und Witterung sind variabel und Extremereignisse können auftreten, wenn auch selten. Der Unterschied ist: Witterung und Wetter haben sich über die letzten Jahrzehnte grundsätzlich geändert, sodass wir von einer Klimaänderung sprechen müssen. Die Kohlenstoffdioxid-Emissionen sorgen für einen Temperaturanstieg. Seit der industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nehmen die Treibhausgase zu. Davor war der CO2-Gehalt in der Atmosphäre über 10.000 Jahre auf einem weitestgehend gleichbleibenden Niveau. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu früher. Die generelle Erwärmung führt dazu, dass auch die Voraussetzungen für häufigere Extremereignisse geschaffen werden. Heute spüren wir bereits in den verschiedenen Bereichen die Folgen des von Menschen verursachten Klimawandels.

Was erwidern Sie den Menschen, die auf solche Chroniken verweisen und mit ihnen den Klimawandel relativieren wollen?

Denen möchte ich zurufen: Wir müssen mehr auf die Wissenschaft hören. In den heutigen digitalen Zeiten sind die Methodiken, Ergebnisse und Prüfmechanismen in der Wissenschaft sehr transparent. Daher verstehe ich die Diskussionen und Zweifel nicht, ob es einen Klimawandel gibt. Der Klimawandel ist real und menschengemacht. Wir alle müssen den Klimawandel sehr ernst nehmen. Das hat auch der kürzlich erschienene Bericht des UN-Weltklimarates (IPCC) noch einmal bekräftigt.

Wieso vertrauen Sie auf die Klimamodelle?

In der Wissenschaft werden Klimamodelle vielfältig geprüft, indem sie etwa historische Klimasituationen nachbilden müssen. Natürlich können sie nicht die Zukunft mit der Sicherheit wie ein Wetterbericht für Morgen prognostizieren, weil sie beispielsweise wirtschaftliche Entwicklungen nicht absehen können. Aber sie können wissenschaftlich plausible Entwicklungen aufzeigen, was passiert, wenn etwa der CO2-Gehalt weiter wie bisher ansteigt.

Hat sich in der Vergangenheit schon häufiger das Klima gewandelt?

In der Erdgeschichte hat es zwar zahlreiche Klimaänderungen gegeben. Doch den aktuellen Anstieg der Treibhausgase verursachen wir Menschen. In der Vergangenheit wurde die CO2-Menge in der Atmosphäre durch beispielsweise Vulkanausbrüche größer. Jetzt ist es auf unsere Lebensweise zurückzuführen.

Ist die Natur nicht in der Lage, sich dem vom Menschen verursachten Klimawandel anzupassen?

Die Natur verändert sich ständig. Doch wollen wir die Naturlandschaft, die wir heute kennen, erhalten, müssen die Treibhausgas-Emissionen drastisch reduziert werden. Forstwissenschaftler etwa zeigen die mittlerweile mit dem Klimawandel einhergehenden Folgen für unseren Wald auf. So können unsere Hauptbaumarten Fichte, Tanne, Buche und Eiche an vielen Standorten in große Schwierigkeiten kommen.

Wie viel Zeit haben wir noch, das Klima zu retten?

Nach Ansicht von Wissenschaftlern darf eine gewisse Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht überstiegen werden, um das 1,5-Grad oder 2-Grad-Ziel zu erreichen. Demnach bleiben uns noch rund acht Jahre für das 1,5-Grad-Ziel und für das 2-Grad-Ziel ist es noch ein Zeitraum von 25 Jahren. Also nicht viel Zeit angesichts der Größe dieser Aufgabe.