Frankfurt am Main. (dpa) Klimaaktivisten der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" haben am Dienstag den Straßenverkehr in Frankfurt am Main zeitweise lahm gelegt. An neun Stellen in der ganzen Stadt blockierten Demonstranten im Berufsverkehr wichtige Verbindungen, wie die Polizei sowie die Aktivisten selbst erklärten. Nach Angaben der Beamten klebten mehrere Aktivisten ihre Hände am Asphalt fest. Sie wurden mit ärztlicher Hilfe wieder gelöst; gegen die Demonstranten werde nun ermittelt. 41 Menschen seien festgenommen worden, teilten die Aktivisten mit.

Zu den betroffenen Abschnitten gehörten unter anderem die Miquelallee, die Eschersheimer Landstraße und mehrere Bundesstraßen. Bis Mittag waren die meisten Blockaden bereits aufgelöst.

Mit ihrer Aktion forderten die Aktivisten eine "sofortige Abkehr von Finanzierung und Bau jeder weiteren fossilen Infrastruktur".