Stuttgart/Eberbach. Der "Fahrplan für Lockerungen" steht – und er bringt einige Enttäuschungen. Nicht nur für die Gastronomie. "Ich höre immer nur Schule", schimpft ein Vater auf Twitter. "Wie wäre es, wenn wir mal über Kitakinder und ihre Bildungseinrichtung reden? Eltern und Kleinkindern gehen beiderseits auf dem Zahnfleisch", warnt er. "Wenn es heißt, dass die Kita nach den Sommerferien öffnet, sind das bei uns 16 Wochen! Burn-out garantiert."

Eine Stimme aus Brandenburg – doch sie steht stellvertretend für das, was viele Familien auch in Baden-Württemberg gerade durchmachen. Seit einem Monat, seit dem 17. März, sind die Kinder zuhause – von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und dabei bleibt es.

"Die Kitas bleiben wegen des hohen Infektionsrisikos weiter geschlossen", stellte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag noch einmal klar. Allerdings soll die Notfallbetreuung erweitert werden. Die steht derzeit Kindern bis zur sechsten Klassen offen, wenn beide Eltern einem sogenannten systemrelevanten Beruf wie Arzt oder Polizist nachgehen. Seit der Schließung der Kitas und Schulen werden nur etwa drei bis fünf Prozent der Kinder bis Klasse sechs betreut. "Das wird deutlich erweitert, wir werden es aber auch nicht so machen können, dass nachher 80 Prozent der Kinder unter die Notfallbetreuung fallen", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Gesetzliche Entschädigungsregeln Das Land will zwar den Zugang zur "Notfallbetreuung" ausweiten. Dennoch dürften zahlreiche Familien vor Probleme gestellt werden, weil sie nicht in die Vorgaben passen. Wenn Eltern dann zuhause bleiben müssen und auch mit dem Arbeitgeber keine Lösung finden, eröffnet das Infektionsschutzgesetz (IfSG) unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, für die Zeit entschädigt zu werden, die Arbeitnehmer auf ihren Verdienst verzichten müssen. Laut §56 des IfSG können erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern, "die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen sind", eine finanzielle Entschädigung für ihren Verdienstausfall erhalten. Bedingung ist, dass sie "keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen können". Für längstens sechs Wochen – so die aktuelle Regelung – gibt es 67 Prozent des Verdienstausfalls. Für einen vollen Monat wird höchstens ein Betrag von 2016 Euro gewährt. sös

Künftig soll die Notfallbetreuung die siebte Klasse einschließen und Kindern von Eltern aller Berufsgruppen mit Präsenzpflicht an der Arbeitsstelle offen stehen, wenn die Betreuung nicht anderweitig – etwa durch den anderen Elternteil – geregelt werden kann. Die Öffnung gelte etwa für Arbeiter in der Produktion oder die Verkäuferin im Einzelhandel, aber auch für Lehrerinnen von Abschlussklassen, sagte Eisenmann. "Auch Alleinerziehende werden wir berücksichtigen." Über die konkrete Ausgestaltung sei ihr Haus in Gesprächen mit den Schul- und Kitaträgern. "Wir wollen so schnell wie möglich Leitplanken vereinbaren. Ich kann aber keine Hoffnungen machen, dass das schon am Montag der Fall sein wird", sagte die Ministerin der RNZ.

Kretschmann stellte klar, die Notfallbetreuung müsse weiter restriktiv gehandhabt werden, "sonst untergräbt man den Sinn der Schließungen". Oberste Priorität müsse der Versuch haben, eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Schon am Vortag hatte er vor Leichtsinn gewarnt.

Für den SPD-Bildungspolitiker Daniel Born ist das zu wenig. "Zum Wohl der Kinder muss es auch für Kitas mehr geben als nur eine Notbetreuung bis zum Ende der Sommerferien", forderte er. Die ersten Jahre im Bildungssystem seien die wichtigsten, sagte er. "Die sozialen Unterschiede, die in dieser Zeit nicht ausgeglichen werden können, bleiben bestehen oder verstärken sich bis zum Schulabschluss". Die Forderung des Landtagsabgeordneten: "Wo Räume und Personal zur Verfügung stehen, soll auch der Kita-Betrieb wieder stärker anlaufen dürfen."

Dass das so kommen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Gerade Kitas gelten als geradezu "berüchtigte" Viren-Verteilzentren – was viele Eltern aus "normalen" Krankheitszeiten bestens wissen. Auch die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina hatte lediglich für die Fünf- bis Sechsjährigen eine Kita-Öffnung mit reduzierten Gruppengrößen (maximal fünf Kinder pro Raum) angeregt. "Da kleinere Kinder sich nicht an die Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten, gleichzeitig aber die Infektion weitergeben können, sollten die Kitas für die jüngeren Jahrgänge bis zu den Sommerferien weiterhin im Notbetrieb bleiben", hieß es.

Für Eltern von Kleinkindern geht die harte Zeit also weiter, in der Arbeit und Kinderbetreuung gemanagt werden müssen. Meist sind es die Frauen, die einspringen, wie die Mannheimer Corona-Studie zeigt – in jedem zweiten Haushalt übernehmen sie auch in Corona-Zeiten die überwiegende Betreuungsarbeit, in einem Viertel der Haushalte der Mann. Großeltern, die zuletzt als Risikogruppe von der Enkel-"Bespaßung" abgezogen wurden, dürften bald wieder gefragt sein – schlicht, weil es in vielen Familien nicht mehr anders geht. Denn nicht nur Alleinerziehende, die auf die "Notbetreuung" hoffen dürfen, auch Doppelverdiener sind auf Kindergarten & Co. angewiesen.

Wie die Kleinen die Isolation verarbeiten, darüber streiten die Experten übrigens. "Natürlich beschäftigt es Kinder, aber sie verkraften das", sagte beispielsweise Sozialpädagoge Ulric Ritzer-Sachs gegenüber der RNZ. Andere wählen warnendere Worte. Letztlich aber kommt es wohl auf das einzelne Kind an. Immerhin: Das doofe Kind aus der Mäuse-Gruppe ärgert einen gerade nicht mehr...