Löcher statt Orchideen: Dietmar Keil und seine Tochter Silke haben die Zerstörung der Orchideenwiese am Taubergießen entdeckt. Foto: Sommer

Kappel-Grafenhausen. (lsw) Aus dem Naturschutzgebiet Taubergießen in Südbaden haben Diebe Tausende Orchideen-Knollen im Wert von schätzungsweise 250.000 Euro gestohlen. "Das ist ein Frevel an der Natur", sagte am Donnerstag der Vorsitzende des Arbeitskreises Heimische Orchideen Baden-Württemberg, Dietrich Bergfeld.

An keinem Ort in Deutschland habe es so viele Pflanzen der beiden seltenen Arten Hummel-Ragwurz und Große Spinnen-Ragwurz gegeben. Nach Schätzung des Experten kann es Jahrzehnte dauern, bis sich die Bestände erholen - wenn überhaupt.

Die Täter gruben bei Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) auf einer Fläche von mehreren Hektar systematisch rund 3000 der wildwachsenden, streng geschützten Orchideen aus, schnitten die Stängel ab und nahmen die Knollen mit.

Die Polizei in Offenburg spricht von einer nie dagewesenen Umweltstraftat. Die Ermittler nehmen an, dass die Knollen möglicherweise weiterverkauft werden sollen. Bislang gebe es noch keine Spur; man sei unter anderem auf Zeugenhinweise angewiesen, sagte eine Sprecherin.

Hier wuchs unter anderem die Große Spinnen-Ragwurz. Foto: Sommer

Der Biologe und Naturfilmer Dietmar Keil hatte den Diebstahl der wertvollen Blumen am Montag entdeckt. "Die Woche zuvor standen sie noch unbeschadet da - zu Tausenden und sie blühten herrlich." Jetzt fanden er und einige Begleiter nur noch handtellergroße Löcher im Boden. "Es wurde fast alles weggenommen. Wir haben fast geweint", sagte seine Tochter Silke Keil.

Laut Regierungspräsidium Freiburg sind bereits vor zwei Jahren Orchideen in dem Naturschutzgebiet worden. Damals wurden Wildschweine verdächtigt. Eine flächendeckende Überwachung des 1700 Hektar großen Gebiets ist der Behörde zufolge nicht möglich.

Selbst wenn die Knollen wieder auftauchen und zurück an das Naturschutzgebiet gehen, sieht Orchideen-Experte Bergfeld wenig Hoffnung, dass sich der Bestand rasch erholt: "Rückpflanzen geht bei diesen Arten praktisch nicht." Dazu seien sie zu empfindlich. Eine Hoffnung ist, dass die Täter ein paar Jungpflanzen übersehen haben, die in einigen Wochen ihre Samen verteilen können. Kaufen könne man die Samen in keinem Laden.