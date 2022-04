Jagsthausen. (pol/mare) Mitarbeiter einer Firma in Jagsthausen fanden am Samstagnachmittag einen männlichen toten Fötus am naheliegenden Ufer der Jagst. Das teilt die Polizei mit.

In einem kleinen Waldgebiet in der Nähe einer Pumpstation wurde der Fötus gegen 13.30 Uhr zusammen mit Hygieneartikeln in Plastiktüten entdeckt. Eine Obduktion am Sonntag ergab, dass keine Belege für eine Lebendgeburt vorliegen. Stattdessen wird von einer Fehl- beziehungsweise Totgeburt ausgegangen. Es konnten keine äußeren Verletzungszeichen und somit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden.

Hinweise auf die Identität der Eltern gab es bislang nicht.