Von Simon Sachseder

Stuttgart. Sechs Spuren haben Autos und Lastwagen auf der Heilbronner Straße in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Thijs Lucas steht auf dem Gehweg und ärgert sich. "Für Radfahrer bleibt hier nichts", sagt er. "Wir müssen uns mit den Fußgängern einen Gehweg teilen." Der 32-Jährige fährt mit seinem Zweirad weiter, die Heilbronner Straße führt über eine Brücke. "Hier ist der Weg einen Meter breit - es ist aber ein Zweirichtungsradweg. Das geht nicht."

Ingenieur mit Vision: Thijs Lucas. Foto: dpa

Thijs Lucas will die Stadt Stuttgart zwingen, solche Dinge zu ändern. Er ist Ingenieur bei einem Autobauer - und gleichzeitig einer der Initiatoren des Stuttgarter "Radentscheids". Die Gemeinschaft fordert im Kern den Ausbau eines Fahrradnetzes in der Landeshauptstadt. Ein Ziel ist beispielsweise der innerstädtische Bau von mindestens 33 Kilometern Hauptradrouten pro Jahr. Auch in Tübingen gibt es einen Radentscheid, die Ziele dafür werden gerade festgelegt.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will, dass nicht nur in den beiden Städten, sondern im ganzen Südwesten viel mehr Menschen im Sattel sitzen. "Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen Baden-Württemberg bis 2030 zum fahrradfreundlichen Spitzenland machen und den Radverkehrsanteil auf 20 Prozent bringen", sagt er. Davon ist das Land momentan allerdings noch weit entfernt. Hermann wollte auch einst den Radanteil am Verkehr bis 2020 auf 16 Prozent verdoppeln. Nun räumt er ein, dass es damit wohl nichts mehr wird. Aktuell liegt er laut Studie "Mobilität in Deutschland" bei zehn Prozent.

Als überzeugter Radler will der Minister die Verdopplung des Anteils bis 2030 trotzdem schaffen. "Wenn die Kommunen mitziehen, sind 20 Prozent gut realisierbar", sagt er. Denn für viele Radwege sind die Gemeinden oder Städte zuständig. "Wenn das Land will, dass die Ausbauziele klappen, dann muss das Land das bezahlen", sagt die Verkehrsdezernentin des Südwest-Städtetages, Susanne Nusser.

Neben der Finanzierung stellt sich noch ein ganz anderes Problem. Will die Stadt einen neuen Radweg bauen, muss Fläche geschaffen werden. "Das geht in den meisten Städten mit wenig Platz letztendlich nur zulasten des ruhenden Pkw-Verkehrs, also der Parkspuren - oder einer Fahrspur weniger, sofern vorhanden", sagt Hermann.

Die Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Gudrun Zühlke, sieht da kein Problem: Eine Umverteilung sei gewünscht. Baue man Radwege, gebe es mehr Menschen, die vom Auto umsteigen würden. Folglich würden weniger Parkplätze gebraucht.

Für Thijs Lucas vom "Radentscheid" sind die derzeitigen Radlerzahlen nicht genug. "In Stuttgart fahren nur Leute Fahrrad, die es schon können", sagt er. Die anderen trauten sich gar nicht. Auch deshalb kämpfte er für eine bessere Infrastruktur. Als Autohasser sieht er sich nicht, ganz im Gegenteil. Die Tatkraft des 32-Jährigen fürs Fahrrad geht nach seinen Worten zurück auf die Diesel-Fahrverbote. "Als sich 2016 abgezeichnet hat, dass die Fahrverbote kommen, war ich wütend", sagt er. Seine Lösung als Ingenieur: Mehr Radverkehr. Weniger Autos, bessere Luft - und die Verbote wären gar nicht notwendig.