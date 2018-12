Von Brigitte Fritz-Kador

Die Gewerkschaft ver.di beteiligt sich im Klinikum am Plattenwald heute am bundesweiten Aktionstag zur Klinikhygiene. Die bewusste Einhaltung der Vorschriften soll aufzeigen, welche zeitliche Belastung sie bedeutet. Sollte sich beim Aktionstag abzeichnen, dass durch die genaue Beachtung der Vorschriften die ausreichende Patientenversorgung nicht mehr gewährleistet wird, will ver.di die Aktion abbrechen.

Das korrekte Desinfizieren der Hände ist Grundvoraussetzung dafür, das Problem der "Krankenhauskeime" in den Griff zu bekommen. Vorgeschrieben sind je 30 Sekunden Händedesinfektion vor und nach jedem Patientenkontakt. Eine Befragung in Stuttgart ergab pro Person und Schicht, je nach Anzahl der Patienten, einen Zeitbedarf von 40 bis 80 Minuten. Der in der Region zuständige ver.di-Sekretär Arne Gailing spricht für den besonders sensiblen Bereich einer Intensivstation sogar von zwei Stunden, etwa, wenn nach jedem Patientenkontakt ein kompletter Wechsel der Schutzkleidung nötig ist. Diese und weitere Belastungen des Pflegepersonals an den SLK-Kliniken hatte in den letzten Wochen vermehrt Unmut erzeugt, wobei die Betroffenen, also das Pflegepersonal, und die Geschäftsleitung der SLK-Kliniken die Situation unterschiedlich darstellen - auch die Zahl der Überstunden,

Hintergrund Laut Schätzungen des Robert-Koch-Institutes infizieren sich in Deutschland jährlich 600.000 Menschen mit Krankenhauskeimen und 15.000 sterben daran; andere Schätzungen liegen deutlich höher. Nicht nur Patienten bringen Keime mit, sondern auch Ärzte und Pflegepersonal. Schon nach 24 Stunden wird das "Mikrobiom" (Gesamtheit aller Mikroorganismen) im Krankenzimmer verändert, wie es ein Fachblatt [+] Lesen Sie mehr Laut Schätzungen des Robert-Koch-Institutes infizieren sich in Deutschland jährlich 600.000 Menschen mit Krankenhauskeimen und 15.000 sterben daran; andere Schätzungen liegen deutlich höher. Nicht nur Patienten bringen Keime mit, sondern auch Ärzte und Pflegepersonal. Schon nach 24 Stunden wird das "Mikrobiom" (Gesamtheit aller Mikroorganismen) im Krankenzimmer verändert, wie es ein Fachblatt für Medizin in den USA nach einem Neubezug eines Krankenhauses feststellte. Die Chance, dass die SLK-Kliniken in der Keime-Bekämpfung eine führende Rolle einnehmen, hat bestanden. Von 1987 bis 2011 leitete Prof. Uwe Schulte-Sasse am Gesundbrunnen die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Er war schon damals ein herausragender Experten auf dem Gebiet der "Klinikkeime" und ist jetzt unter anderem Gutachter, wenn es im Medizinrecht um gerichtliche Auseinandersetzungen, auch zu diesem Thema, geht - auf der Seite der Patienten. (bfk)

Irene Gölz, ver.di Landesfachbereichsleiterin sagt: "Es ist ein Skandal, dass die Pflegerinnen und Pfleger unter maximaler Belastung ständig entscheiden müssen, was zwingend gemacht werden muss und was unerledigt bleibt, weil keiner Zeit dazu hat. Diese Last erdrückt." Wenn etwas schiefgehe, wird aus einem politisch verursachten Problem das Versagen einer Klinik, einer Station, oder schlimmer noch, einzelner Beschäftigter." Die Aktion solle das Problem der aus Personalnot fehlenden Zeit ebenso sichtbar machen wie das der Prioritätensetzung. Für persönliche Ansprache fehle bereits die Zeit, nun aber auch für grundlegende pflegerische Tätigkeiten. Gölz weiter: "Wir befürchten, dass am Dienstag innerhalb kürzester Zeit offenkundig wird, wie dramatisch die Personalengpässe vor Ort inzwischen sind."

Bei den SLK-Kliniken legt man zunächst Wert darauf, dass "Keim nicht gleich Keim" sei und dass bundesweite Vergleichszahlen zur Häufigkeit von multiresistenten Erregern nur zu dem breit bekannten "MRSA" (Methicillin-resistenten S. Aureus) vorlägen. Wobei sich "die Zahlen sowohl auf reine Nachweise des Erregers als auch auf daraus resultierende Infektionen beziehen", Infektionen dabei aber einen wesentlich geringeren Anteil ausmachen. Auch würden Patienten mit MRSA, die mehrmals im Jahr stationär behandelt werden, mehrmals gezählt. Im Jahr 2016 lag der Bundesdurchschnitt der Krankenhäuser, die an der Datenerfassung teilnehmen, bei 8,5 Fällen pro 1000 Patienten. Der Durchschnitt an den vier SLK-Standorten lag mit 6,6 Fällen darunter.

Offizielle Vergleichszahlen zu Fällen mit dem ebenfalls multiresistenten Keim VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) gibt es laut SLK nicht, in den letzten zwei Jahren sei aber im ganzen Land ein Anstieg zu verzeichnen, an den SLK-Kliniken, so auf Nachfrage, aber erst im ersten Vierteljahr 2017. "Grundsätzlich gibt es ein klar definiertes Verfahren im Umgang mit Keimen, insbesondere mit multiresistenten Erregern. Hierzu gehört unter anderem auch ein konsequentes Basishygienekonzept mit regelmäßigen Schulungen der Mitarbeiter durch ein Fachinstitut, aber auch abteilungsbezogen durch die Hygienebeauftragten Ärzte und Pflegekräfte", teilen die SLK-Kliniken mit. Aufgrund des Fälle-Anstieges in anderen Kliniken wie auch den eigenen Häusern habe man die Maßnahmen noch einmal erweitert. Ein Eingangsscreening führe dazu, so die Kliniksprecherin, "dass wir noch mehr Fälle identifizieren". Allerdings war bis vor wenigen Jahren noch nicht einmal das MRSA-Screening die Regel.

Inzwischen hat sich auch die Politik des Themas angenommen. Josip Juratovic (SPD) fordert, auch nachdem er sich bei einer "Morgenaktion" vor dem Gesundbrunnen-Klinikum bei den Pflegekräften informiert hat, "entschlossenes politisches Handeln" und eine gesetzliche Personalbemessung. Alexander Throm (CDU) hat sich in einem Brief an Heilbronns OB Harry Mergel als Aufsichtsratsvorsitzender der SLK-Kliniken gewandt und fordert eine von Aufsichtsrat und Betriebsrat gemeinsam getragene externe Begutachtung der Situation im Pflegebereich für eine objektive Betrachtung.