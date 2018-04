Von Antonia Lange und Daniel Bräuer

Stuttgart/Heidelberg. Auch im Südwesten studieren derzeit so viele Menschen ohne Abitur wie noch nie. Gab es im Jahr 2011 noch 2081 Studenten ohne allgemeine Hoch- oder Fachhochschulreife, waren es im Jahr 2016 schon 3409. Das teilte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Donnerstag mit. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren im Land auf einen neuen Höchststand gestiegen. Die Zahl der Studienanfänger ohne Abitur lag zuletzt bei 848 - ebenfalls höher als in den Vorjahren.

"Die Kombination von Berufs- und Hochschulbildung wird immer mehr zum Normalfall", sagte CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele. "Gelernte Krankenpfleger oder Handwerksmeisterinnen sind heute keine Exoten mehr auf dem Campus, sondern gehören zur selbstverständlichen Vielfalt der Studierenden an deutschen Hochschulen."

55 Prozent der Studienanfänger ohne Abitur wählen laut CHE ein Fach aus den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Jeder Fünfte studiert Ingenieurwissenschaften. Auch in Fächern mit beschränkter Zulassung wie Medizin und Pharmazie ist für sie ein Studium möglich. So haben 700 von insgesamt 107.000 Medizinstudenten kein Abitur.

Im bundesweiten Vergleich ist Baden-Württemberg den Angaben zufolge aber eher Schlusslicht: Der bundesweite Anteil der Erstsemester ohne Abitur liegt laut CHE bei 2,6 Prozent (Baden-Württemberg: 1,1 Prozent). Der Anteil der Studenten ohne Abitur liegt deutschlandweit bei 2 Prozent - der Südwesten kommt auf nicht einmal 1 Prozent. Vordere Plätze belegen in Hamburg (4,6 Prozent aller Studienanfänger), Nordrhein-Westfalen (4,2 Prozent) und Berlin (3,6 Prozent). Schlusslicht ist laut CHE das Saarland mit lediglich 0,8 Prozent.

Die genaue Ausgestaltung ist Ländersache. Allgemein gilt aber: Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung oder mehrere Jahre Joberfahrung hat, kann in einem dazu passenden Fach studieren - Kaufleute also etwa BWL. In Baden-Württemberg ist dazu noch eine Eignungsprüfung nötig. Bewerbern mit hochqualifizierendem Berufsabschluss wie dem Meister stehen sogar alle Fächer offen - im Südwesten nach einem Beratungsgespräch vor Ort.

Das Stuttgarter Wissenschaftsministerium begrüßt den Zuwachs an Studenten ohne Abitur. Dies sei "im Interesse einer Durchlässigkeit des Bildungssystems", betonte eine Sprecherin am Donnerstag. Die vergleichsweise geringen Zahlen erklärt sich das Ressort von Ministerin Theresia Bauer (Grüne) damit, dass in Baden-Württemberg der Anteil von Schülern mit Abitur oder Fachhochschulreife so hoch sei. Zu diesen Abschlüssen biete das Land eine "besonders breite Palette" von Wegen. Durch die starke Konjunktur böten sich bei vielen Mittelständlern zudem viele Karrierechancen, so dass viele ein Studium gar nicht erst in Betracht zögen. "Die Zahlen sind deshalb Ausdruck für die strukturellen Unterschiede in den verschiedenen Ländern", so die Sprecherin.

Laut CHE entschieden sich 2016 die meisten Studenten ohne Abitur - nämlich rund 60 Prozent - für eine FH oder Hochschule für angewandte Wissenschaft. Gut ein Drittel ging auf eine Universität, vier Prozent auf eine Kunst- oder Musikhochschule.

In Baden-Württemberg fällt der Löwenanteil auf die Duale Hochschule mit 242 Studenten ohne Abitur, mehr als ein Viertel aller 848 landesweiten Fälle. Rang zwei nimmt die SRH-Fernhochschule Riedlingen ein (42 Studenten), wie aus den CHE-Daten hervorgeht. An den Hochschulen in der Rhein-Neckar-Region sind die absoluten Fallzahlen deutlich niedriger: 22 besuchen die Pädagogische Hochschule in Heidelberg, zehn die Hochschule Mannheim, neun die SRH Hochschule Heidelberg, sieben die Universität Mannheim und fünf die Universität Heidelberg. Zu weiteren Details, etwa welche Fächer diese Studenten belegen, konnten die Einrichtungen am Donnerstag keine Auskunft geben.