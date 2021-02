Bad Rappenau/Heilbronn/Essen. (fsd) Nachdem es in den vergangenen Wochen im Landkreis Heilbronn zu zahlreichen Trickdiebstählen gekommen ist, hat die Polizei jüngst zwei tatverdächtige Männer auf einem Supermarkt-Parkplatz im nordrhein-westfälischen Essen festgenommen. Sie sollen bei ihren Taten meist ältere Menschen angesprochen haben. Einer der Täter gab vor, Geld für einen Einkaufswagen wechseln zu wollen, um beim Wechseln in die Geldbörsen der Opfer zu greifen und hieraus Geldscheine zu entwenden.

"Das ging so schnell. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben", sagte Wolfgang Weber, der Opfer des Duos geworden ist. Ihm hatte man Ende Januar auf dem Kaufland-Parkplatz in der Kernstadt das Geld aus den Taschen gezogen. Schon damals vermutete der Senior, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Denn eine Freundin von ihm sei auf dem Parkplatz eines anderen Einkaufsmarktes auf ähnliche Weise bestohlen worden. Eine Anfrage bei der Polizei in Eppingen bestätigte die Vermutung. Bereits im Dezember 2020 sei es im Landkreis Heilbronn zu einer Häufung derartiger Taten gekommen, erklärte Revierleiter Fred Walko gegenüber der RNZ.

Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, wurde zur Identifizierung der zunächst unbekannten Täter die weiteren Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Heilbronn zentralisiert. Mitte Januar wurden konkrete Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet, die zur Identifizierung der beiden nunmehr Festgenommenen führten. Es handelt sich um zwei 43- und 39-jährige rumänische Staatsangehörige, die die Taten zunächst ausgehend von einer Wohnung im Heilbronner Stadtgebiet begangen haben sollen. Noch im Januar sollen die beiden Tatverdächtigen ihre Aktivitäten jedoch nach Nordrhein-Westfalen verlagert haben, um dort die Straftatenserie fortzusetzen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden sie dort am 27. Januar vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung in Heilbronn und Essen stellten die Ermittler rund 8400 Euro Diebesgut sowie gefälschte Ausweisdokumente sicher. Die beiden Tatverdächtigen, von denen zumindest einer versuchte, seine Identität zu verschleiern, wurden am 28. Januar beim Amtsgericht Essen vorgeführt, bei dem die vom Amtsgericht Heilbronn erlassenen Haftbefehle in Vollzug gesetzt wurden. Die beiden Beschuldigten wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Kripo Heilbronn ermittelt aktuell zu weiteren Taten, die ebenfalls auf das Konto des Duos gehen könnten. Geschädigte, die Opfer einer solchen Tat wurden und dies bislang nicht bei der Polizei angezeigt haben, werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.