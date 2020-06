Heilbronn. (rnz) Woher stammen eigentlich die Produkte beim Obststand am Heilbronner Rathaus? Und sind die Standbetreiber auch die Produzenten? Die meisten Beschicker sind regionale Familienbetriebe, oft schon in zweiter oder sogar dritter Generation auf dem Heilbronner Marktplatz. Viele bauen Obst und Gemüse selbst an oder stellen ihre leckeren Spezialitäten selbst her. Ab sofort gibt es zu jedem Stand des Marktes auf der Website detaillierte Informationen.

Wann und wo ist welcher Marktstand zu finden? Welche Produkte haben sie gerade im Angebot? Kann ich vorbestellen, oder beliefern die Bauern sogar? Für all diese Fragen finden sich nun Antworten auf der Website des Wochenmarktes, die in den digitalen Shop- und Gastrofinder der Stadt integriert ist. Seit Kurzem gibt es dort auch kurze Porträts einzelner Beschicker. "Bei der Erstellung dieser Inhalte wurde uns noch mal klar, wie viele der Standbetriebe des Heilbronner Wochenmarktes schon sehr lange mit dabei sind. Es gibt Familien, die seit 40 Jahren mit ihren Produkten nach Heilbronn kommen", berichtet Marktmeister Alexander Ghassemi von der Heilbronn Marketing GmbH (HMG).

Es gibt reine Demeter-Stände, Slowfood-Anbieter, und viele der Bauern liefern Bioqualität. Und wer könnte besser über die Herkunft der Produkte Auskunft geben, als die Hersteller selbst? "Regionaler geht kaum", findet Ghassemi. Dieses Alleinstellungsmerkmal, aber auch die besondere Atmosphäre würden den Wochenmarkt zu einem so beliebten Einkaufsort machen. Gerade während der Corona-Krise hätten viele das vergleichsweise normale Einkaufserlebnis unter freiem Himmel genossen, glaubt der Marktmeister. Bis zu 70 Prozent mehr Umsatz hätten die Standbetreiber teilweise gemacht.