Heilbronn. (rnz) Strahlende Gesichter bei Veranstalter und Beschickern: "Das 48. Heilbronner Weindorf war das beste der letzten zehn und das zweitbeste der zurückliegenden 20 Jahre", sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing. Vor allem habe das Weindorf gezeigt, dass Heilbronn sein Profil "Weinbau in einer tollen Atmosphäre" gepflegt feiern kann.

Auch die Wengerter verabschieden sich positiv vom diesjährigen Weindorf, betont Martin Heinrich: "Die Wertigkeit ist angekommen, die Leute trinken bewusster. Hochwertige Weine wurden deutlich stärker nachgefragt." Beide betonen, dass es ein kultiviertes Fest auf einem hohen Niveau bei allen Angeboten und mit erfolgreich angenommenen Neuerungen war.

Mehr als 250.000 Gäste haben das 48. Heilbronner Weindorf an seinen elf Öffnungstagen besucht. Sichtbar war, dass zum einen mehr Besucher von außerhalb nach Heilbronn kamen und ein deutlich jüngeres Publikum auf dem Weindorf anzutreffen war.

Dazu beigetragen haben verschiedene Neuerungen, sagte Schoch. Zu diesen gehört der neue, vom Publikum positiv bewertete Markenauftritt "Weindorf mit Herz". Aber auch, dass mit der Werbung für das Weindorf in diesem Jahr die Landkreise Heilbronn und Hohenlohe intensiver mit einbezogen wurden. Ebenfalls eine gute Resonanz brachten die neuen Thementage.

Sehr gut bewertet wurden der erstmals ins Leben gerufene Studententag und die Einführung der Familiensonntage. "Ziel war, das Weindorf-Publikum besser zu mischen und zudem jüngere Zielgruppen anzusprechen - beides ist voll aufgegangen", freut sich Schoch.

Gerade am Abend des Studententages hätten auffallend viele weibliche Besucher zwischen 25 und 34 Jahren das Fest besucht. Auch in den für die Jüngeren wichtigen Sozialen Medien seien zahlreiche positive Anmerkungen zu lesen gewesen, unterstreicht Schoch.

Er fügt aber zugleich hinzu, dass dies eine Premiere gewesen sei, man daraus weitere Erkenntnisse gewonnen habe und sicher beim einen oder anderen Punkt, wie den Programmzeiten der Familiensonntage, noch nachjustieren müsse.

Getragen wird der Erfolg des Heilbronner Weindorfes von seinem hohen Qualitätsanspruch, beginnend bei den Weinen über das gastronomische Angebot, das Rahmenprogramm bis hin zu Sauberkeit und Verkehrsführung. Erfreut zeigen sich die Veranstalter, dass das Heilbronner Weindorf die vom Weininstitut Württemberg vorgenommene Zertifizierung zum "Württemberger Weinfest" zum vierten Mal erfolgreich absolviert hat. Lobend erwähnt wurden das Angebot, die Qualität und die Kultur des angebotenen Weins.

Gut beim Publikum angekommen ist auch das Musikprogramm mit teils neuen Künstlern und, etwa beim Studententag, auf die Gäste ausgerichtete spezielle Musikrichtungen. An den elf Weindorf-Tagen traten 850 Künstler, Musiker und Tänzer auf.

Das 49. Heilbronner Weindorf rund um das Rathaus findet im kommenden Jahr vom 12. bis 22. September statt. Schon jetzt ist klar: Der eingeschlagene Weg wird auch im Jahr der Bundesgartenschau in Heilbronn beibehalten, die Sonderthementage werden fortgesetzt und weiter ausgebaut.

Bereits am kommenden Samstag findet in Heilbronn die nächste Veranstaltung rund um den Wein statt: das Weinlesefest auf den Terrassen am Wartberg. Beliebt ist das Weinlesefest, entstanden aus einer Hocketse der Wengerter zum Weinleseauftakt, vor allem wegen seiner besonderen Atmosphäre und einem traditionell gehaltenen Programm.

Dieses beginnt auf den Weinterrassen um 15 Uhr mit dem Glockenläuten in der Stadt und einem ökumenischen Gottesdienst. Bereits um 13 Uhr ist Treffpunkt an der alten Baumkelter in Heilbronn für einen frisch gepressten Traubensaft und der anschließenden geführten Wanderung entlang des Wein-Panorama-Wegs zum Wasserhochbehälter.