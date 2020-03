Von Armin Guzy

Heilbronn. Es gibt sie derzeit nicht oft, die guten Nachrichten im Zusammenhang mit Corona, aber es gibt sie eben doch: Die Zahl der Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle werden – zumindest vorerst – voraussichtlich deutlich zurückgehen. Das sei zwar bislang eine nicht durch Zahlen gestützte Spekulation, aber es sei durchaus wahrscheinlich, sagte Frank Belz, Pressesprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums, auf RNZ-Nachfrage. Auch Auseinandersetzungen auf der Straße, im Rotlichtmilieu oder bei Festen und Discobesuchen dürften weniger werden. "Dafür werden andere Probleme kommen", relativiert Belz aber gleich wieder.

Keine Menschenansammlungen auf den Straßen, weniger tagsüber verwaiste Wohnungen und Häuser, und damit zwangsläufig auch mehr aufmerksame Nachbarn: Dass für Einbrecher und Taschendiebe schwere Zeiten anbrechen, ist naheliegend. Aus den gleichen Gründen aber könnten die Fälle von häuslicher Gewalt und Familienstreitigkeiten steigen, vermutet Belz. "Die Menschen sind oft nicht mehr gewohnt, so lange und so dicht aufeinanderzusitzen." Das wieder neu zu lernen, gelinge vermutlich nicht jedem. Und: Sollten in den nächsten Wochen kleinere Firmen oder Geschäfte schließen müssen, könnten Einbrecher diese als neue Zielobjekte ins Visier nehmen (siehe Meldung unten links). Und auch Betrugsversuche im Zusammenhang mit dem Virus könnten steigen. Erste Fälle einer entsprechend angepassten Enkeltrick-Masche gab es bereits. "Wir werden auf jeden Fall Präsenz zeigen", kündigt Belz an.

Wahrscheinlich ist auch, dass sich der Aufgabenbereich der Polizei in der aktuellen Lage etwas verschieben wird. Vor allem, wenn weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder gar Ausgangssperren überwacht und durchgesetzt werden müssten. Und auch der Umgang der Polizei mit den Menschen wird sich ändern. "Wir können nicht immer Abstand halten", weiß Belz, aber das Verhalten der Beamten werde nun zumindest stärker darauf ausgelegt sein. Schließlich gehe es auch darum, die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Beamten möglichst klein und die Polizei damit einsatzfähig zu halten.

Alle Präventionsveranstaltungen seien derzeit abgesagt, die dadurch frei gewordenen Kollegen würden zur Verstärkung des Streifendienstes eingesetzt. "Unsere Ressourcen werden umverteilt", erklärt der Polizeisprecher, Dienstgruppen würden neu strukturiert, wo es geht, werde zeitversetzt gearbeitet, und außerdem bemüht sich das Polizeipräsidium, eine Betreuung für die Kinder der Beamten zu organisieren. Möglicherweise werden auch die direkten Vorsprachen der Bürger bei den Polizeirevieren eingeschränkt. Die "Internetwache" (www.polizei-bw.de/internetwache) des Landes, über die Bürger der Polizei Mitteilungen, Hinweise oder Anzeigen zu Straftaten geben können, die kein sofortiges Tätigwerden erfordern, werde wohl an Bedeutung gewinnen, meint Belz.

Auch am Eigenschutz der Beamten wird gefeilt. Polizisten sind zwar grundsätzlich immer auf den Umgang mit Risikogruppen wie Drogensüchtigen eingestellt, und Einmalhandschuhe gehören längst zur Grundausstattung, noch aber hängt kein Desinfektionsspray neben dem Pfefferspray am Gürtel der Beamten. Einen Vorrat an Mundschutz und Desinfektionsmitteln gebe es aber bereits. Und auch die vor wenigen Monaten eingeführten Spuckschutzmasken, die beispielsweise bei Festnahmen renitenten Personen über den Kopf gezogen werden, damit sie die Beamten nicht anspucken können, gewinnt an Bedeutung.

Dass die Spitze des Polizeipräsidiums, je nach Entwicklung, von Tag zu Tag nachjustiert, sei selbstverständlich, aber nicht immer einfach, sagt Belz: "Das ist eine Situation, die für uns alle komplett neu ist."