Heilbronn. (guz) Nach Monaten stiller Ermittlungsarbeit hat "Käthchen" zugeschlagen, zuletzt am Donnerstag, die Drogenszene ordentlich aufgewirbelt und den Gefängnissen in und um Heilbronn reichlich neue Insassen beschert. Und den Heilbronnern wohl das Gefühl von mehr Sicherheit. Die Ermittlungsgruppe der Heilbronner Kripo hat die Dealerszene, die sich seit Anfang 2017 rund um Marktplatz und Kilianskirche etabliert hatte, ihrer führenden Köpfe beraubt: Inzwischen sitzen 43 Personen hinter Gitter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in mehr als 110 Fällen und geht davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Verfahren hinzukommen. "Wir sind noch nicht am Ende", sagte Oberstaatsanwalt Frank Rebmann am gestrigen Freitag bei einer Pressekonferenz der Ermittlungsbehörden. Noch seien weiteres Beweismaterial und Speichermedien auszuwerten.

Offenbar ist es der 23-köpfigen Ermittlungsgruppe "Käthchen" und zusätzlichen Kräften des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gelungen, die Kontaktszene zu zerschlagen, die Taten gerichtsfest zu dokumentieren und auch Lieferanten und Hintermänner zu enttarnen. Bei Durchsuchungen und Verhaftungen wurden zuletzt rund 2,2 Kilo Marihuana, mehr als 2200 Ecstasy-Tabletten und 70 Gramm Kokaingemisch sichergestellt - 50.000 bis 60.000 Euro wert. Mehrere Dealer führten bei ihren Geschäften Stich- oder Schreckschusswaffen sowie Reizgas mit sich, wodurch sich das Strafmaß deutlich erhöht.

"Käthchen" wurde im April 2018 eingerichtet - aufgrund eigener Erkenntnisse der Kripo, aber auch, weil sich Bürger und Geschäftsleute über die Zustände im Herzen der Stadt beschwert hatten. Im vorangegangenen Ermittlungskomplex "Pokerface" hatten Rauschgiftfahnder des Präsidiums bereits im Dezember 2017 einen Deutsch-Libanesen und drei Italiener dingfest gemacht, die im Raum Heilbronn gemeinsam mehr als 70 Kilogramm Marihuana verkauft hatten - Schwarzmarktwert rund eine Million Euro. Alleine dieser Ermittlungskomplex zog 50 Verfahren nach sich, fünf davon sind bereits mit Urteilen abgeschlossen. Unter den Abnehmern des Quartetts waren auch vier Syrer, die die Drogen dann an einen eigenen Kundenstamm weiterverkauften. Die Abnehmer: Männer und Frauen aller Altersschichten und vieler Nationalitäten, darunter auch etliche Deutsche.

Die Geschäfte wurden vorwiegend nachmittags und in den Abendstunden am Marktplatz angebahnt und dann meist in Seitenstraßen oder am Neckarufer abgewickelt - bis die Fahnder den Männern Anfang März das Handwerk legten. Den Bereich um die Kilianskirche nutzte dagegen eine afghanische Gruppe für ihre Geschäfte. Auch diese Gruppe nahm die Polizei hoch, ebenso einige Einzeltäter.

Die Ermittlungsgruppe "Käthchen" hatte dann die Aufgabe, Beweise gegen die "Kontaktszene" zu sammeln, was nun zu weiteren Festnahmen und Verfahren führte. Dass die verdeckt agierenden Fahnder fast ein Jahr lang unerkannt blieben und während dieser Zeit wichtige Erkenntnisse gewannen, wertet Kripo-Chef Thomas Schöllhammer als "tolles Ergebnis". "Das war ein ganzes Geflecht, das sich in der Innenstadt aufgebaut hatte." Auf Spezialeinsatzkräfte habe man bei den Festnahmen dann bewusst verzichtet, weil das "massive Unruhe in die Innenstadt gebracht hätte", sagte Schöllhammer.

"Dass an unserem prominentesten Platz wieder ordentliche Verhältnisse herrschen, dazu haben wir einen riesen Schritt getan", freute sich Polizeipräsident Hans Becker, betonte aber auch, dass die Fälle von Straßenkriminalität objektiv nicht zu-, sondern eher abgenommen hätten. Nachdem die Täterstrukturen nun aufgedeckt sind, werde man nun dafür sorgen, dass sich kein neuer Szenetreffpunkt etabliert. Die Polizei will dazu die sichtbare Präsenz und die Kontrolldichte erhöhen, aber auch weiterhin verdeckte Fahnder einsetzen. Außerdem sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Heilbronn Aufenthaltsverbote gegen ermittelte Drogenkäufer verhängt werden.

"Haben wir jetzt Ruhe? Ich bin da vorsichtig", dämpfte Rebmann dennoch die Hoffnung auf eine dealerfreie Innenstadt etwas. Aber: "Wir werden das ganz genau beobachten. Wir dulden keine rechtsfreien Räume in der Innenstadt."