Heilbronn. (jubu/guz) Schon wieder am Europaplatz, schon wieder mit schlimmen Folgen: Die innerörtliche Tempo-50-Strecke in Heilbronn, auf der oft gerast wird und es immer wieder zu Unfällen kommt, war am frühen Sonntag erneut Schauplatz eines heftigen Zusammenstoßes, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Nach den Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines BMW kurz vor 1.30 Uhr den Kreisverkehr am Europaplatz aus Richtung Mannheimer Straße offenbar mit derart hoher Geschwindigkeit genommen, dass er bei der Ausfahrt aus dem Kreisel von der Straße schleuderte und frontal gegen einen Baum der dortigen Allee prallte. Das Auto wurde dabei bis zur A-Säule eingedrückt und vollkommen demoliert. Der 37-jährige Fahrer war zwischen verformtem Blech und Plastik eingeklemmt; die Feuerwehr benötigte mehr als 30 Minuten, um den Schwerverletzten aus dem Fahrzeugwrack zu befreien.

Seine 33-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt; beide wurden in umliegenden Kliniken stationär aufgenommen. Da mehrere Passanten den Unfall mitten in Heilbronn gesehen hatten, waren auch Notfallseelsorger zur Betreuung der Zeugen im Einsatz. Zum genauen Unfallablauf ermittelt nun der Verkehrsdienst Weinsberg. Der zuvor noch etwa 25.000 Euro teure Wagen hat nun nur noch Schrottwert.