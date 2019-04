Heilbronn. (pol/van) Sachschaden in Höhe von mehr als 150.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht am Bahnübergang Wartbergstraße/Villmatstraße in Heilbronn.

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Abschleppwagens damit beschäftigt, Fahrzeuge aus dem Halteverbot abzuschleppen. Nachdem der 21-Jährige einen Pkw an sein Fahrzeug gehängt hatte, stellte er es kurzzeitig auf dem Bahnübergang zwischen den geöffneten Schranken ab und unterstützte einen Kollegen.

Währenddessen näherte sich ein außerplanmäßig fahrender Wartungszug dem Bahnübergang und die Schranken schlossen sich. Dem Zugführer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Es kam zum Crash zwischen dem Schienenfahrzeug und dem Abschleppwagen. Dadurch fiel das aufgeladene Auto auf die Straße. Das Abschleppfahrzeug wurde gegen die Schranken geschoben.

Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn, des Bundespolizeireviers Heilbronn und ein Notfallmanager der Bahn waren mehrere Stunden vor Ort, um die Unfallstelle zu räumen. Der Bahnverkehr war für mehrere Stunden unterbrochen. Die Reparatur der Schranke wird nach Angaben der Beamte vermutlich mehrere Tage in Anspruch nehmen.