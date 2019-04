Heilbronn. (rnz) Mehr als 830 Millionen Euro vereinnahmte Steuern und Zölle, 270.000 Vollstreckungsaufträge und 34 Jahre erwirkte Freiheitsstrafen - das sind nur einige der Zahlen, die die Arbeit des Hauptzollamts Heilbronn im vergangenen Jahr widerspiegeln. Außerdem zeigt die Statistik mehr als vier Millionen bearbeitete Aus- und knapp eine Million Einfuhren sowie mehr als 1400 Strafverfahren. In fast 1000 Fällen kamen Täter mit Bußgeldern davon. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren belegen die in fast allen Bereichen mehr vereinnahmten Abgaben und sonstigen Parameter "die gute wirtschaftliche Lage im Hauptzollamtsbezirk und die engagierte Arbeit unserer Beschäftigten", sagte die Leiterin des Heilbronner Zolls, Christina Taylor-Lucas, Chefin der mehr als 500 Beschäftigten.

Mehr als 45 Millionen Euro an Zöllen wurden vom Hauptzollamt und dessen vier Zollämtern in Heilbronn, Ludwigsburg, Tauberbischofsheim und Untermünkheim erhoben. Deutlich höher fallen die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer (347,7 Millionen Euro), den Verbrauchsteuern (250 Millionen) und den Verkehrsteuern (187,5 Millionen) aus. Einzig die Zölle (45,8 Millionen Euro, größtenteils an die Europäische Union) und die Biersteuer (3,4 Millionen an die Haushalte der Bundesländer, in denen die Brauereien ihren Verwaltungssitz haben) fließen nicht in den Topf des Bundesfinanzministeriums.

Umstellen des Abfindungsbrennwesens wegen des Wegfalls des Branntweinmonopolgesetzes haben die Heilbronner neben der fiskalisch wichtigen Einnahmenverwaltung im vergangenen Jahr beschäftigt. Für über 1400 Kleinbrennereien im Bezirk sind im Januar die alten Brennrechte ausgelaufen; diese müssen bis Dezember 2027 auf personenbezogene Erlaubnisse umgestellt werden. In diesen Abfindungsbrennereien wird unter Verzicht auf zollamtliche Verschlüsse aus selbst gewonnenen Rohstoffen Hochprozentiges hergestellt.

Das Sachgebiet Vollstreckung und Verwertung des Hauptzollamts Heilbronn habe mit der Beitreibung von mehr als 58 Millionen Euro an offenen Forderungen zu einem fiskalisch guten Resultat beigetragen. Besonders erfreulich sei die hohe Beitreibungsquote. Die Vollstreckung mit Standorten in Reutlingen und Tauberbischofsheim stellt beim Hauptzollamt Heilbronn mit mehr als 150 Beschäftigten das personell stärkste Sachgebiet. 270.000 Vollstreckungsaufträge bedeuten einen Höchststand. Mit dem Sachgebiet Vollstreckung zähle Heilbronn zur Hälfte aller Hauptzollämter in Deutschland, die über sämtliche Sachgebiete verfügten, sagt Sachgebietsleiterin Ute Mühlbacher: "Daher sind wir für Vollstreckungsverfahren des gesamten württembergischen Landesteils zuständig, von Wertheim bis zum Bodensee."

Amtshilfe: Neben Zoll-eigenen Forderungen in Höhe von 21,6 Millionen Euro, etwa aus Verbrauchsteuern oder der Kraftfahrzeugsteuer, treibt der Zoll auch für andere Verwaltungen, etwa für die Bundesagentur für Arbeit (4,6 Millionen) oder gesetzliche Krankenkassen (32,5 Millionen) Forderungen ein.

Grenzüberschreitender Warenverkehr: "Alleine die im dritten Jahr in Folge angewachsene Anzahl der Ausfuhrzollanmeldungen zeigt, dass die hier ansässigen Betriebe, die Bezeichnung Exportweltmeister verdienen", sagt Thomas Wahl, Vizechef des Hauptzollamts und Chef des Sachgebiets Abgabenerhebung. Dass die Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie sowie die Produktsicherheit eingeführter Waren ein Dauerthema für den Zoll bleibt, belegten die Aufgriffe an den vier Zollämtern des Heilbronner Hauptzollamts. Insgesamt 537 Mal (2017: 240 Mal) wurden Beschlagnahmen ausgesprochen. Der Wert dieser davon betroffenen Waren liegt mit 1,16 Millionen Euro über dem Vorjahreswert von 0,94 Mio. Euro.

Häufig beanstandete Waren stammen aus den Bereichen Bekleidung und Zubehör, dem Mobiltelefonsegment sowie aus den Kategorien Spielzeug und Sportartikel. Das Land, aus dem am häufigsten Warensendungen zu beanstanden waren, ist China mit über 70 Prozent aller beanstandeten Sendungen.

Schutz von Sicherheit und Ordnung: Fast 400 Stangen Schmuggelzigaretten, beachtliche Mengen von Drogen sowie nahezu 30.000 Euro beigetriebene Geldforderungen ausländischer Schuldner sowie 35 Waffen und Waffenteile gingen der Kontrolleinheit Verkehrswege bei Kontrollen in der Region ins Netz. Rolf Sommerfeld, Sachgebietsleiter der Kontrolleinheit Verkehrswege, erinnert sich an den selbst unter Rauschgifteinfluss stehenden Drogenkurier, den man im Februar auf der Autobahn 6 bei einer Beschaffungsfahrt kontrolliert hatte. Der damals 27-Jährige verbüßt eine zweieinhalbjährige Gefängnisstrafe für die geschmuggelten knapp 1,5 Kilogramm Ecstasy, 51 Gramm Chrystal Meth und 124 Gramm Speed. Ungleich größer waren die im Juni vergangenen Jahres an mehreren Tagen aus dem Verkehr gezogenen Drogenmengen, die bei Kontrollen im Paketlieferdienstgewerbe festgestellt wurden. Mehrere in Spanien aufgegebene Pakete enthielten über 50 Kilogramm Marihuana, die an Privatpersonen in Deutschland adressiert waren.

Schwarzarbeit: 767 geprüfte Arbeitgeber (2016: 564 und 2017: 734) zeigen, dass mehr als zwei Arbeitgeber pro Kalendertag im Bezirk des Hauptzollamts mit Prüfungen der vor Ort angetroffenen, abhängig Angestellten und deren Beschäftigungsverhältnissen rechnen mussten. Nach der Erweiterung der Befugnisse der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sei auch in Heilbronn und am Standort Tauberbischofsheim "mit einem Personalzuwachs zu rechnen", freute sich Fabian Langer, Sachgebietsleiter der aktuell über 100 Beschäftigten zählenden Kontrolleinheit.

Eingeleitete Verfahren: Mit 1487 eingeleiteten Strafverfahren und 979 eingeleiteten sowie 1211 abgeschlossenen Bußgeldverfahren habe der Ahndungsbereich bessere Zahlen als in der Vergangenheit erzielt; beispielsweise lag die Zahl eingeleiteter Verfahren im Jahr 2017 bei 1479 (2016 bei 1191). Auch die in diesem Arbeitsbereich erwirkten Geldstrafen aus Urteilen und Strafbefehlen (428.895 Euro) sowie die festgesetzten Geldbußen (1 079.865 Euro) liegen deutlich über den Vorjahreswerten.