Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Stadt Heilbronn, in ihrem Auftrag vor allem die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) und die "Experimenta" als neuer Partner, hat sich für den Sommer viel vorgenommen, um den "Corona-Blues" zu vertreiben und die Stadt dafür mit einem Gesicht zu zeigen, das möglichst so fröhlich und unbeschwert sein soll wie im inzwischen legendären Buga-Sommer 2019. Ob es gelingen wird, nachdem die Pandemie noch nicht ausgestanden ist und die weltpolitische Lage immer schwieriger wird, das wird sich zeigen.

Die Anstrengungen der Stadt jedenfalls erscheinen enorm, zusammengefasst wurden sie so: "Vorfreude auf das, was möglich ist." Hinzufügen muss man aber auch: auf das, was möglich sein wird. Was die HMG an Ideen hervorgebracht und ausgelotet hat, gehört ebenso dazu wie das, was dazu schon aufgrund vieler Absagen in den Schubladen lag, dort aber nicht begraben bleiben soll, beispielsweise die neuen, Corona-konformen Formate wie die Kulturreihe auf der Fährlesbühne (im Stadtteil Neckarbogen) oder auch die Konzepte zu einer so regulären wie Pandemie-gerechten Umsetzungen klassischer HMG-Events.

Veranstaltungen sind folgende geplant: vom 24. bis 26. Juni das Lichterfest am Neckar, vom 2. bis 3. Juli "Heilbronner Gartenträume" auf der Neckarmeile, am 9. Juli das Heilbronner Kinderfest im Wertwiesenpark, und vom 1. bis 3. September ein "Italienischer Markt" in der Innenstadt. Vom 8. bis 18. September ist das Weindorf in der Innenstadt geplant und am 9. Oktober "Jazz und Einkauf". Der Heilbronner Lichterzauber mit "Night-shopping" soll am 28. Oktober die Innenstadt erhellen, und vom 24. November bis 22. Dezember steigt der "Käthchen-Weihnachtsmarkt". (bfk)



Rückblickend sei doch auch manches möglich gewesen, stellte HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch fest, erinnerte unter anderem an den "Weinsommer" mit "Wein im Kiliansgarten" mitten in der Stadt, an das "blumenbunte Leben" oder an "Jazz und Einkauf".

Bei allem zur Schau getragenen Optimismus dazu, ob es in diesem Jahr auch zu den geplanten "Jubiläums-Blockbustern" kommen wird: der 20. Auflage des Trollinger-Marathons im Mai und dem 50. Heilbronner Weindorf im Herbst – Fragezeichen bleiben.

Der gerade veranstaltete Pferdemarkt mit seinen rund 80.000 Besuchern war schon ein guter Anfang. Und das nächste Großereignis soll schon bald stattfinden: "Magie der Stimmen" am 3. April, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Große Hoffnung legt man auch auf die Neuauflage des Lichterfestes am Innenstadt-Neckar. Und die "Kulturinitiative Innenstadt" soll an 24 Samstagen zwischen Mai und Oktober kleine Ensembles und Künstler und damit auch viele Besucher in die Innenstadt bringen – finanziert aus dem Eine-Million-Euro-Förderpaket für die Stadtinitiative. Auf der City, ihren Einkaufsmöglichkeiten und ihrer Gastronomie, liegt eindeutig der Fokus.

Das Dachkonzept "Heilbronn zeigt Geschmack" zielt darauf ab, dass zeitgleich in der "Experimenta" eine große Ausstellung eben zu dieser Thematik stattfinden wird, untermauert von gleichermaßen unterhaltsamen wie wissenschaftlich anspruchsvollen Aktionen. Eine eigene Website informiert darüber.

Professorin Bärbel Renner, ab dem Sommer wird sie in der Nachfolge von Wolfgang Hansch die Leitung der "Experimenta" übernehmen, kündigte dazu an: "Bei uns dreht sich alles um Fragen des Geschmacks. Egal, ob Musik, Essen, Mode, Wohnen oder Liebe – alle können auf Entdeckungstour gehen, sowohl ihn der ‘Experimenta‘ als auch in der Innenstadt."

Dass man über Geschmack auch streiten kann, wird auch möglich sein. Vielleicht werden nicht allen die bunten Bänder an den Laternen und andere Erscheinungsformen von Buntheit zusagen – angesichts des Zieles, die Innenstadt zu beleben und den Besuchern auch mehr zu bieten, als es Handel und Gastronomie tun können, nämlich Atmosphäre und auch ein kulturelles Klima zu schaffen, wird dies nachrangig sein.