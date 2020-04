Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Grundgedanke und das daraus folgende Konzept für das Heilbronner "Haus des Jugendrechts" war von Anfang an darauf angelegt, gefährdeten Jugendlichen dabei zu helfen, zunächst nicht wieder straffällig zu werden, dies in der Folge auch zu bleiben, und ihnen damit eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Das funktionierte bisher vor allem durch die Kooperation von Jugendämtern, Heimträgern, Polizei und Staatsanwaltschaft. Nun soll als weiterer Kooperationspartner eine "personelle Präsenz" des Amtes für Familie, Jugend und Senioren vor Ort geschaffen werden, um das Haus "zu einem zentralen Steuerungselement zur Entwicklung präventiver Konzepte zur Vermeidung von Kinder- und Jugendkriminalität" auszubauen, wie es im schönsten Amtsdeutsch heißt. Der dafür notwendige Beschluss durch den Jugendhilfeausschuss des Heilbronner Gemeinderates fiel einstimmig aus. Lob dazu gab es ebenfalls reichlich.

Die Zahlen, die für 2018 vorliegen, sagen einiges aus, wie wichitg die Arbeit des "Haus des Jugendrechts" ist: 220 Diebstähle (davon 143 Ladendiebstähle), 162 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 135 Sachbeschädigungen, 90 Körperverletzungen, 31 Sexualdelikte, davon 17 sexuelle Missbrauchstaten gegen ein Kind, 19 Fälle von Misshandlung von Kindern, 17 Fälle von Räuberischer Erpressung, 16 von der so genannten "Entziehung" Minderjähriger und ein Fall von schwerer Brandstiftung. Hinzu kamen noch 166 Fälle von Schulversäumnissen, damit verbunden 202 Anzeigen gegen Eltern wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht und eine ziemlich hohe Zahl von Vermisstenmeldungen: 819 Jugendliche und 117 Kinder.

In Baden-Württemberg gibt es bislang fünf solcher Häuser, in Heilbronn ist es an prominenter und leicht erreichbarer Stelle untergebracht: im Gebäude der Hauptpost an der Allee. Das Team der Staatsanwaltschaft setzt sich aus vier Jugendstaatsanwälten zusammen, die 14 Mitarbeiter der Polizei kommen von der Schutz- und Kriminalpolizei. Sie alle sind für die Jugendlichen und Kinder aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn zuständig. Alle hier beschäftigten Mitarbeiter treffen sich einmal wöchentlich zu einem "Jour fixe", mit dabei sind auch Vertreter des Amtsgerichts und der Jugendämter. Ebenfalls involviert sind Suchtberatungsstellen, der Schulpsychologische Dienst, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heimträger. So ist die Bearbeitung von Jugendverfahren eine Mischung von strafrechtlichen und jugendhilferechtlichen Elementen, fokussiert auf Hilfe, und nicht auf Strafe – in Ausnahmefällen auch über die Definitionsgrenze "Jugendlicher" (18 Jahre) hinaus auf 21 Jahre, ebenso aber auch auf Kinder unter 14 Jahren, die noch nicht strafmündig sind. Auch sie leiden teilweise schon unter sozialen Defiziten, einem fehlenden Elternhaus oder mangelnder Unterstützung. Oft sind die Eltern überfordert, oft überfordern sie aber auch ihre Kinder.

Welche Chance hat ein 16-Jähriger, der zum Alkoholkauf losgeschickt wird, ein Zwölfjähriger, dem Drogen angeboten werden oder ein Zehnjähriger, dessen Medienkonsum nie kontrolliert wird? Soziale Dienste sorgen daher dafür, dass die Schwellenangst gegenüber einem Haus abgebaut wird, in dem man es notwendigerweise auch mit der Polizei zu tun hat.

Der Gesetzgeber hat für die Jugendgerichtshilfe erst im vergangenen Jahr die Spiel- und Aktionsräume erweitert. Das wird jetzt auch im Heilbronner "Haus des Jugendrechts" umgesetzt. In den Gemeinderatsunterlagen wird dazu aus einer fachlichen Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik von 2018 zitiert: "Die kriminologische Forschung zeigt, dass Delinquenz (die Neigung, gesellschaftliche und rechtliche Normen zu überschreiten) bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden eher die Regel als die Ausnahme sind", von der Erfahrung her also dazugehören. Erwähnt wird auch, dass "erst mit zunehmender geistiger Reife und Integration in das Erwachsenenleben" dieses Verhalten wieder zurückgeht.

Im "Haus des Jugendrechts" liegt das besondere Augenmerk deshalb auf Kindern und Jugendlichen, die wiederholt durch Straftaten aufgefallen sind und "denkbar schlechte Chancen für eine positive Entwicklung haben", also unter schlechten Lebensbedingungen, verbunden mit "gewaltbetontem Medienkonsum", Integrationsproblemen, eigenen Gewalterfahrungen, mangelnder Sprachkompetenz und Perspektivlosigkeit" aufwachsen.

Hier könnten individuelle Lösungen nur durch eine enge Verzahnung von Behörden und Institutionen erreicht werden. Dazu gab es bereits 70 Informationsveranstaltungen mit 1100 Teilnehmern. Durch die Gründung eines Fördervereins soll nun die Grundlage dafür geschaffen werden, präventive Projekte, die sich aus der täglichen Arbeit als notwendig erweisen, zu finanzieren und an die dafür in Frage kommenden Träger zu übertragen.

Bei einem Projekt des "Haus des Jugendrechts" handelt es sich zum Beispiel um "Die Tatortreiniger Heilbronn". Es richtet sich an junge Menschen die aus unterschiedlichen Gründen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Ausrichter ist der Verein "Seehaus", unterstützt von zwei sozialpädagogisch geschulten Mitarbeitern. Durch Graffiti Geschädigte können sich an das "Seehaus" wenden, das dann junge Straftäter vermittelt, die im Rahmen von Sozialstunden die Graffiti von den Wänden entfernen. Kosten entstehen dabei nicht, denn das Material zur Beseitigung wird von Sponsorengeldern finanziert.