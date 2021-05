Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Heilbronner Wengerter Eugen Gall sitzt in der Guten Stube seines Weingutes am Linsenbuckel, vor sich hat er eine Reihe von Karten ausgebreitet, Stapel von Papieren liegen daneben, eines davon ist ihm besonders wertvoll: Eine Satellitenaufnahme von den "Klingenäckern" in Heilbronn-Sontheim. Auf ihr sind die Umrisse einer "Viereckschanze", eines keltischen Gutshofes, zu erkennen. Gall, seit drei Jahrzehnten auch Stadtrat (Freie Wähler), verfolgt die Entwicklung dieses Areals seit vielen Jahren, auch im Kontakt mit den künftigen Häuslebauern, die hier "siedeln" wollen, grob geschätzt 2000 Jahre nach den Merowingern. Wollen, aber nicht können – und das seit vielen Jahren.

Der Stadt gehört die größere Hälfte des Areals, auf der andere möchten 81 Bauherren auf 112 Grundstücken rund 125 Wohneinheiten als Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern errichten. Nachdem sie jahrelang Geduld bewiesen haben, steht ihnen eine neue Zumutung bevor. Das Landesdenkmalamt geht davon aus, dass sich hier bis zu 500 Gräber aus der Merowingerzeit befinden und will sie freilegen. Die Kosten tragen die privaten Bauherren und die Stadt – Gall schätzt sie auf 30 Euro pro Quadratmeter.

Dass bei den Grundstückseigentümern keine Freude aufkommt, bei den Archäologen aber schon, ist nachvollziehbar. Alfred Schliz (1849–1915), der "Heilbronner Schliemann", hat sich nicht nur, wofür er berühmt wurde, mit der Steinzeit befasst, er hat schon davon gewusst, dass der Heilbronner Raum schon früh besiedelt war, vor allem das Gebiet der heutigen Stadtteile Sontheim und Böckingen. Die Kelten lebten dort ab etwa dem 7. Jahrhundert v.Chr., nachgewiesen durch Gefäße, in denen sie salziges Quellwasser verdampften. Und Gall erinnert daran, dass hier auch schon die Nazis bauen wollten. Die Frage also ist: Hat man die Bauherren über die Geschichte dieses Gebietes im Unklaren gelassen? Von dem Satellitenbild von 1993, auf dem die Umrisse der Viereckschanze erkennbar sind, und vom fruchtbaren Ackerboden her auf weitere Besiedlung zu schließen, lag nahe.

Der Grundstücksverkauf soll 2016 begonnen haben, im Bebauungsplan von 2015 steht neben dem Verweis auf die Viereckschanze auch der, dass "bronze- und urnenfelderzeitliche sowie spätkeltische Grabfunde und zahlreiche vor- und frühgeschichtliche Siedlungsfunde im Bereich des Plangebiets" bekannt und archäologische Suchgrabungen erforderlich seien, deren Umfang von den Grabungen abhängen werde, und dass der merowingerzeitliche Friedhof als erhaltenswertes Kulturdenkmal eingestuft sei.

Auf RNZ-Nachfrage hat das Landesdenkmalamt (LAD) ausführlich geantwortet, bestätigt, es sei "teilweise schon seit Jahrzehnten bekannt, dass der Bereich des geplanten Baugebiets ’Klingenäcker’ vollumfänglich innerhalb unterschiedlicher bekannter archäologischer Kulturdenkmalflächen liegt".

Nach der Entdeckung Viereckschanze wurde deren Areal 2008 aus dem Bebauungsplan herausgenommen. Vom westlich davon liegenden frühmittelalterlichen Gräberfeld sind laut dem LAD bis vor Kurzem nur einige Gräberfunde bekannt gewesen, die "größtenteils bei Baumsetzarbeiten zufällig zutage kamen". Der im Juli 2018 rechtsgültig gewordene Bebauungsplan weist dann auch ausdrücklich darauf hin, dass in seinem Geltungsbereich mit "umfangreichen Funden" zu rechnen ist.

Einen Überblick über das tatsächliche Ausmaß der vorhandenen Kulturdenkmäler im Boden ergab aber erst die zu Jahresbeginn vom LAD durchgeführte Sondage, also Probegrabungen. Das Ergebnis: Es ist mit einem großen Reihengräberfeld aus dem 6. und 7. Jahrhundert zu rechnen, mit 450 bis 500 Gräbern, hinzukommende vorgeschichtliche Funde könnten mit der keltischen Viereckschanze in Zusammenhang stehen. Diese wird unter der Erde bleiben: für Archäologen die beste Art der Erhaltung, aber sicher auch eine Frage der Kosten. Denn die würden, so schätzt Gall, siebenstellig sein; die Freilegung der Gräber dürfte etwa bei der Hälfte liegen.

Auch Dr. Joachim Hennze, Leiter der Heilbronner Unteren Denkmalschutzbehörde, rechnet nicht mit einer Sensation, wie sie der Fund des keltischen Fürstengrabes in Hochdorf von 1977 war, denn die hier vermutlich angesiedelten Ackerbauern hätten die Reise ins Jenseits eher ohne Goldschmuck angetreten. Er stuft die Grabungen, so wie auch das LAD, aber als bedeutend ein. Eine neue Erkenntnis ist, dass hier auch Spuren einer vorgeschichtlichen Siedlung festgestellt wurden, passend zu bereits bekannten jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Funden südlich des Baugebiets. Die Gräber, teils einzeln, teils in Gruppen, datiert das Landesdenkmalamt auf das 6. und 7. Jahrhundert n.Chr., zugehörig zur frühmittelalterlichen Siedlung Sontheim.

Das Amt für Straßenwesen habe immer zeitnah informiert, heißt es vonseiten der Stadt, und damit es nun endlich "möglichst zügig" vorangeht, bemüht sie sich, die Grabungen auf zwei Lose zu verteilen und in einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Grundstücksbesitzern auf den Weg zu bringen. Eine Veranstaltung dazu hat bereits stattgefunden; bei der Stadt bezeichnet man sie als "gut". Gall hingegen berichtet, da habe sich viel angestauter Ärger Luft gemacht. Dauern kann die Grabung zwischen einem halben und einem Jahr. Was immer dabei zutage gefördert wird, gehört dem Land und wird vom LAD entsprechend verwahrt.