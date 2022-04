„Slava Ukraijni, Ruhm der Ukraine“ rufen Anastasia Kosak (2. v. r.), Jennya Kern (l.) und ihre Mitstreiterinnen am Rande einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: Verena Ferguson

Von Verena Ferguson

Heilbronn. Ein wolkenloser Himmel, strahlender Sonnenschein. Unwirklich ist die Situation an diesem Frühlingstag. In der Ukraine, 2000 Kilometer entfernt, herrscht Krieg. Hier, in Heilbronn: Drei Frauen, die nicht nur Beobachterinnen sein wollen. Anastasia Kosak von der Ukrainischen Gemeinde Heilbronn hat bereits am 19. Februar die erste Demonstration in der Stadt organisiert. Seitdem geht die 66-Jährige jeden Samstag auf die Straße. "Für die Unabhängigkeit der Ukraine und um mich mit den Menschen dort solidarisch zu zeigen", sagt sie.

Die Biberacherin mit ukrainischen Wurzeln schwenkt die blau-gelbe Flagge – egal, ob Hunderte dabei sind, oder nur eine Handvoll. Auf einer dieser Kundgebungen hat sie Jennya Kern kennengelernt. Die 35-Jährige lebt seit ihrem Studium in Heilbronn. Geboren ist sie in Iwano-Frankiwsk in der Westukraine. Über WhatsApp entstand der Kontakt mit Nataliia Voitl. Die 31-Jährige, die ihre Heimatstadt Lwiw vor zwei Jahren der Liebe wegen Richtung Heilbronn verlassen hat, sammelt Sachspenden. Videos auf ihrem Smartphone zeigen ihre Wohnung voller Kisten, Kartons und Taschen. Kern und Voitl verbringen Stunden damit, Spenden zu sortieren. Regelmäßig bekommen sie Nachrichten von Landsleuten, die geflüchtete Verwandte oder Freunde aufgenommen haben. "Sie schreiben uns, was sie brauchen, und wir bringen diese Spenden vorbei."

Mittlerweile haben sie gemeinsam mit weiteren Mitstreitern eine Lagerhalle in Sontheim zur Verfügung. "Hier sammeln wir vor allem Schlafsäcke, Isomatten, neue, verpackte Matratzen, Sicherheitsschuhe, Hygieneartikel oder warme Socken für die Männer in der Ukraine." Außerdem nehmen sie Kleidung für Frauen und Kinder an.

Gerne würden sie ein leerstehendes Ladengeschäft in der Innenstadt beziehen. "Hier könnten die Menschen sich das, was sie brauchen, selbst abholen", erklärt Kern. Ihr ist es wichtig, etwas tun zu können. Das verscheuche die schweren Gedanken.

Kosak, die in Oedheim geboren ist und 1989 erstmals in der Ukraine war, beschreibt sich als politischen Menschen. "Das hängt auch mit der Geschichte meiner Eltern und der meines Manns zusammen." Mutter und Vater kamen während des Zweiten Weltkrieges als Zwangsarbeiter aus der Ukraine nach Deutschland. Ihr Mann hisste als Teenager in der ehemaligen Sowjetunion die ukrainische Flagge und wurde zu 25 Jahren sibirischer Lagerhaft verurteilt. Stalins Tod verhalf ihm zur schnelleren Freiheit und sein weiterer Weg führte ihn nach Heilbronn.

Alle drei Frauen sind sich einig: "Unser Unmut richtet sich gegen Putin und seinen Angriffskrieg, nicht gegen die russische Bevölkerung." Was sie sich für ihr Heimatland wünschen? "Eine freie Ukraine unter einem freien Himmel."

Info: Ehrenamtliche nehmen immer montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr Sachspenden in der Kreuzäckerstraße 41 entgegen.