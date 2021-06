Heilbronn. (RNZ) Nachdem die Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen konstant unter der Marke von 50 geblieben sind, stehen nun auch in der Stadt Heilbronn weitere Öffnungen an. So dürfen ab Freitag, 11. Juni, beispielsweise Gaststätten wieder bis 1 Uhr nachts geöffnet bleiben. Für den Einkauf im Einzelhandel müssen keine Termine mehr vereinbart und keine Tests mehr nachgewiesen werden. Alle Schulen dürfen wieder Präsenzunterricht anbieten. "Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die uns einen weiteren Schritt hin zur Normalität ermöglicht", freut sich Oberbürgermeister Harry Mergel. Zugleich mahnt er aber eindringlich, dass die Entwicklung nicht unumkehrbar sei. "Die Pandemie ist noch nicht zu Ende, die Entwicklung noch nicht stabil. Auch die Öffnungsstufe unter 50 steht unter großem Vorbehalt. Deshalb ist weiterhin ein hohes Maß an Vorsicht und die strikte Einhaltung der AHA-Regeln erforderlich."

Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 45 und damit den fünften Tag in Folge unter 50. Sollte die Inzidenz wieder steigen und drei Tage in Folge die Marke von 50 überschreiten, würden am Folgetag die Lockerungen wieder außer Kraft treten und nur noch die "Öffnungsstufe 3" gelten.

Update: Donnerstag, 10. Juni 2021, 17.09 Uhr

Keine Testpflicht mehr im Außenbereich im Landkreis

Heilbronn. (rnz) Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn seit Samstag den Wert von 35 an fünf Tagen in Folge unterschritten hat, gelten ab diesem Donnerstag, 10. Juni, weitere Lockerungen im Landkreis. Demnach entfällt nun die Testpflicht für Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen und Einrichtungen wie zum Beispiel Freibäder. Außerdem sind wieder Feiern im Gastgewerbe mit bis zu 50 Personen erlaubt, und zwar sowohl innen wie außen. Voraussetzung dafür ist ein Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis. Tanzveranstaltungen sind hingegen nach wie vor untersagt. Es bleibt weiterhin dabei, dass Treffen im privaten Raum mit maximal zehn Personen aus bis zu drei Haushalten erlaubt sind. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie geimpfte und genesene Personen werden nicht mitgezählt. Zusätzlich dürfen fünf Kinder bis einschließlich 13 Jahre aus fünf weiteren Haushalten dazu kommen.

Alle Regelungen des "Öffnungsschrittes 3" sowie der Lockerungen sind unter www.baden-wuerttemberg.de oder www.landkreis-heilbronn.de/coronavirus aufgeführt.

Update: Mittwoch, 9. Juni 2021, 17.27 Uhr

Landkreis lockert weiter

Heilbronn. (RNZ) Seit Donnerstag sind im Landkreis Heilbronn weitere Lockerungen in Kraft getreten. Nun sind wieder Treffen von maximal zehn Personen aus bis zu drei Haushalten erlaubt, wobei Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt werden. Der Einzelhandel darf öffnen, jedoch nur für eine begrenzte Zahl an Kunden, abhängig von der Ladenfläche. Die Testpflicht entfällt.

Das gilt auch für den Besuch von Archiven, Büchereien, Bibliotheken, Zoos und botanischen Gärten, Galerien, Gedenkstätten und Museen. Für die Gastronomie bleibt die Testpflicht hingegen bestehen. Auch die Sperrung der "Löwensteiner Platte" wurde aufgehoben. Das Landratsamt appelliert jedoch an alle Besucher, die Corona-Regeln einzuhalten, und kündigte Kontrollen an. Sollte die Inzidenz an drei Tagen in Folge wieder über 50 liegen, müssen die Lockerungen zurückgenommen werden. Der Landkreis Heilbronn befindet sich nach wie vor im Öffnungsschritt 1 im Stufenplan des Landes. Ein Wechsel in den Öffnungsschritt 2 ist bei sinkender Inzidenz frühestens am 6. Juni möglich.

Info: Alle Regelungen finden sich im Stufenplan des Landes unter www.baden-wuerttemberg.de oder www.landkreis-heilbronn.de/coronavirus

Update: Freitag, 4. Juni 2021, 17.54 Uhr

Landkreis öffnet, Stadt muss warten

Heilbronn. (guz) Im Landkreis Heilbronn tritt die Bundesnotbremse am Sonntag, 23. Mai, außer Kraft und ermöglicht Lockerungen. Bewohner der Stadt Heilbronn müssen sich hingegen länger gedulden und haben selbst dann zunächst weniger Freiheiten: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt erst am 21. Mai den Wert von 150 an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterschritten hat, ist in Heilbronn frühestens ab Dienstag, 25. Mai, einkaufen mit Termin (Click & Meet) möglich – und auch nur dann, wenn sich die Inzidenz über Pfingsten nicht wieder erhöht. Wirtschaften bleiben hingegen auch nach Dienstag noch geschlossen. Erst wenn die Inzidenz in der Stadt an fünf Werktagen in Folge unter dem Wert 100 liegt, sind auch für Wirte Lockerungen möglich.

Im Landkreis Heilbronn wurde dieser Wert bereits am Montag, 17. Mai, stabil unterschritten. Der Landkreis befindet sich damit ab Sonntagmitternacht in "Öffnungsschritt 1" des Stufenplans des Landes, der weitergehende Lockerungen ermöglicht. Unter anderem sind dann Treffen im öffentlichen und privaten Raum wieder mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen zählen dabei nicht mit, und Paare gelten als ein Haushalt.

Sind die Wirte vorbereitet?

Außerdem entfallen die Ausgangsbeschränkungen, und auch Gastronomiebetriebe im Landkreis Heilbronn dürfen mit Test- und Hygienekonzept wieder öffnen, und zwar von 6 bis 21 Uhr. Gäste brauchen jedoch einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, und gerade letzterer dürfte als Bremsklotz wirken, da viele Teststationen an Sonn- und Feiertagen geschlossen sind.

Unklar ist auch, wie viele Gastronomen im Landkreis hinreichend auf die neuen Möglichkeiten vorbereitet sind. Einige werden wohl erst noch die weitere Entwicklung abwarten wollen, bevor sie ihr Personal zurückholen und Waren bestellen, andere hoffen möglicherweise auf einen Ansturm aus dem Stadtkreis.

Im Landkreis sind ab Sonntag zudem auch Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Personen wieder erlaubt – jedoch nur im Freien. Zoos und botanische Gärten können für eine beschränkte Besucheranzahl öffnen, ebenso Galerien, Museen und Freizeiteinrichtungen im Freien. Bewohner der Stadt Heilbronn müssen hingegen selbst um Click & Meet noch bangen: Falls die Inzidenz über die Pfingstfeiertage wieder über 150 steigt, wird aus der Ladenöffnung mit Terminvereinbarung ab Dienstag nichts.

Erst ab einem stabilen Wert unter 50, wie ihn beispielsweise Heidelberg bereits erreicht hat, darf der gesamte Einzelhandel öffnen. Die Stimmen, die vor "Wanderbewegungen" und wieder steigenden Fallzahlen warnen, mehren sich bereits.