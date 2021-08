Interessierte Blicke zogen auch die zweifach mit Schlössern gesicherten Weinboxen am Weinpanorama-Weg auf sich, in denen Utensilien für die Führungen aufbewahrt werden. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Dass es in Heilbronn auf bekannten, aber auch abseits ausgetretener Pfade viel zu entdecken gibt, davon ist Steffen Schoch, Chef der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) nicht nur selbst überzeugt. Er konnte auch jene davon überzeugen, die sich nach den "toten Tagen" wieder aufmachten und das Angebot der HMG annahmen, ihre Stadt am Weintourismus-Wochenende wieder einmal und auch anders zu erleben.

Und das waren nicht nur Einheimische: Schoch umreißt das Einzugsgebiet, aus dem die Besucher kamen, mit einem Radius von etwa 30 Kilometern, Gäste kamen aber auch von weiter her, etwa aus Hamburg, "angestiftet" von Heilbronner Freunden.

Als eine besondere Attraktion erwiesen sich dabei die "Architekturführungen", deren Teilnehmer sich höchst angetan davon zeigten, was sie alles zu sehen bekamen – im Mittelpunkt standen die "Experimenta", der Bildungscampus und der Neckarbogen – und auch von der fachlichen Betreuung durch Architekt Eduard Muckle. Weitere Ziele der zu etwa 90 Prozent ausgebuchten Führungen waren unter anderem die Parks und die Türme der Stadt.

Am Endpunkt, den Neckarterrassen, trafen in kurzen Abständen die Gruppen ein; hier war dann noch ein Gläschen Heilbronner Wein drin. Dieser stand dann auch im Zentrum des Wochenendes: Alle Weingüter machten mit, mit den unterschiedlichsten, auch unterhaltenden Angeboten, in ihrer ganzen Vielfalt, auch im Qualitätsangebot und der teils richtig idyllischen Lage wie auch mit dem Weinpanorama-Weg. Dessen gute Ausschilderung dient auch jenen, die sich ohne "Gruppenzwang" hier zurechtfinden wollen.

Heilbronn müsse mit den Pfunden wuchern, die es hat, sagt Schoch dazu. Ein Schwergewicht dabei ist und bleibt der Wein. Die frühere "Markenfixierung" für Heilbronn auf "Käthchen und Wein", heute von manchen etwas hochnäsig abgelehnt, bleibt aber eines dieser Pfunde, mit denen man wuchern kann. Welche Stadt hat schon die "Gnade" einer solchen literarischen Gestalt, verbunden mit einer solchen Größe wie Heinrich von Kleist? Oder auch: Welcher Schweizer würde in der Werbung für sein Land mit der identifizierenden Schiller-Gestalt von Wilhelm Tell verzichten? Das Literaturhaus im Trappensee-Schlösschen war erstmals vorsichtig in die Führungen einbezogen.

Die Lokale an der Neckarmeile waren durchgängig so gut besucht, wie es das Wetter zuließ; auch in der Spitzengastronomie gab es spezielle Angebote. Der Neckar selber hätte vielleicht, statt nur Kulisse zu sein, mehr noch eine "erfahrbare" Rolle spielen können. Wohl wegen der Nachwirkungen von Corona war das jedoch noch nicht möglich. Doch er hat ja auch noch optische und literarische Qualitäten – Hymnen von Hölderlin oder Lobgesänge von Mark Twain eingeschlossen; da ist das Programm noch ausbaufähig beziehungsweise bietet weitere Schwerpunkte an.

Bald wird auch wieder das Theaterschiff bespielt werden, und eine "Inselspitze" mit einer begehbaren Skulptur wie das "One-Man-House" von Thomas Schütte hat nicht jede Stadt zu bieten. Dass neben dem Geist des Weines auch noch der andere gut ankommen kann, zeigte unter anderem die "Experimenta": Wegen der vorgegebenen reduzierten Besucherzahl von 500 war sie "ausverkauft".