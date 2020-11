Heilbronn. (guz) Zur Bundesgartenschau hat es bekanntlich nicht geklappt, obwohl dieser Termin angestrebt war. Ein Jahr später soll nun aber der Startschuss fallen für den Bau eines vollautomatischen, turmförmigen Fahrradparkhauses am Heilbronner Hauptbahnhof. Auf fast 850.000 Euro werden die Kosten für das Vorhaben geschätzt. Die vorbereitenden Bautätigkeiten haben bereits vor einigen Tagen begonnen.

Bereits im November 2017 hatten die Gemeinderatsfraktionen der Grünen und der SPD den Bau eines solchen Parkhauses an prominenter und attraktiver Stelle beantragt. Trotz der vorhandenen großen Aufbewahrungsanlage der Deutschen Bahn direkt an den Gleisen, fehlten schon damals gerade am Hauptbahnhof Fahrradabstellplätze. Die mittlerweile mehr als 10.000 Studierenden in der Stadt und der allgemeine Trend zum ökologischen Fortbewegungsmittel und die steigende Zahl teurer E-Bikes, die von ihren Besitzern gerne möglichst sicher geparkt werden, haben den Bedarf seither nicht verringert.

Nach – durchaus auch ideologisch geprägten – Debatten im Gemeinderat war der Bau eines vollautomatischen und platzsparenden Velo-Turmes mit acht Ebenen dann zwar konsensfähig, für die Öffentlichkeit tat sich aber lange nichts, und eine Eröffnung zur Gartenschau war schnell vom Tisch. Im Hintergrund bewarb sich die Stadt um verschiedene Fördertöpfe und konkretisierte den Standort für den etwa zwölf Meter hohen Turm. Kritiker befürchteten bereits, dass das Vorhaben in der Schublade verschwunden sein könnte.

Dass es nun, drei Jahre nach der ersten Debatte tatsächlich losgeht, zeigt sich einerseits an den laufenden Maßnahmen im Umfeld, andererseits an der Aufforderung der Stadt an Fahrradbesitzer, die rund 20 Fahrradbügel zwischen dem Bahnhofsgebäude und der alten Post bis Sonntag, 13. Dezember, zu räumen. Velos, die am darauffolgenden Montag dort noch geparkt sind, werden kostenpflichtig eingesammelt, eingelagert und nach einer bestimmten Lagerungszeit entsorgt. Das Straßenverkehrsamt weist die Nutzer der Abstellbügel seit Wochen mit Plakaten und Banderolen auf die bevorstehende Räumung hin.

Sind alle Fahrräder abgeräumt, werden Bauarbeiter zunächst das Fundament herstellen. Dann heißt es erneut warten, denn Montage und Inbetriebnahme des Fahrradparkhauses sind erst für Mitte des kommenden Jahres geplant. Voraussichtlich bis zum 31. August werde das Fahrradparkhaus betriebsbereit sein und an die Öffentlichkeit übergeben werden können, heißt es seitens der Stadt. Dann sollen übrigens auch die Fahrradbügel wieder montiert werden, denn nicht alle Pedaleure wollen für einen Parkplatz bezahlen, ihr Rad aber dennoch irgendwo anketten.

Gebaut wird der Velo-Turm von der Firma Wöhr aus Friolzheim. Er soll vollautomatisch funktionieren und die Fahrräder sicher und platzsparend hinter verschlossenen Toren lagern. Insgesamt sollen 120 Fahrräder auf den acht Ebenen untergebracht werden können, und zwar alle gängigen Fahrradmodelle inklusive Pedelecs und E-Bikes, sofern sie nicht schwerer als 30 Kilogramm sind.

Abgabe und Abholung sollen dem Hersteller zufolge unproblematisch und zügig vonstattengehen: Wer sein Rad in dem Fahrradturm parken will, schiebt es in eine dafür vorgesehene Schiene vor der Aufzugtür. Dort wird das Rad über einen Mechanismus eingezogen, auf die entsprechende Etage befördert und abgestellt.

Zahlreiche Wege des Heilbronner Radverkehrsnetzes führen zum geplanten Standort am Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof – für viele Pendler, die künftig zu den Dauermietern des Fahrradparkhauses zählen sollen, ist die Anbindung an den Zug also attraktiv. Aber auch Einmal- und Gelegenheitsparker sollen als Zielgruppe angesprochen werden. Durch Heilbronn verlaufen gleich vier überregionale Radwege; Radtouristen, die beispielsweise für einen Stadtbummel einen Zwischenstopp einlegen wollen, dürften den Turm als Diebstahlschutz also ebenfalls zu schätzen wissen.

Das Projekt wird im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums und vom Land gefördert. Insgesamt spart die Stadt damit rund 80 Prozent der Baukosten.

Info: Die Stadt bittet die Nutzer der bisherigen Fahrradbügel, ihr Gefährt während der Bauzeit im Bereich der Roßkampffstraße und der Taxistände zu parken. Eigentümer, die die Räumungsfrist versäumen, können sich danach unter Telefon 07131 / 564434 oder per E-Mail an stefan.papsch@heilbronn.de melden und ihre Räder unter Vorlage eines Besitznachweises abholen.