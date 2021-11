Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat einer Klage der AfD-Fraktion des Heilbronner Gemeinderates stattgegeben. Die beschließenden und beratenden Ausschüsse des Gemeinderates sind, ebenso wie die Aufsichtsratsmandate, neu zu besetzen, und zwar unter Berücksichtigung der AfD nach ihrer Fraktionsstärke.

Die schriftliche Begründung des Urteils liegt noch nicht vor, aber die braucht es auch nicht, um festzustellen, dass das Urteil eine Klatsche für den Gemeinderat und ein Triumph für die AfD ist, die man sich hätte ersparen können: Etliche Gemeinderatsmitglieder in verschiedenen Fraktionen sind Juristen, die die Gemeindeordnung in dieser Hinsicht hätten, zutreffender einschätzen beziehungsweise vermitteln können.

Das Verwaltungsgericht verurteilte in der mündlichen Verhandlung vom 23. November die Stadt dazu, "das Verfahren zur Neubesetzung von beschließenden Ausschüssen, beratenden Ausschüssen und kommunalen Aufsichtsräten einzuleiten". Die RNZ hatte bereits darüber berichtet, dass hier auch ein politischer Aspekt eine Rolle spielt. Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Raphael Benner, hatte seine Kandidatur zur Wahl des OB im Februar 2022 eben damit begründet, wie der Gemeinderat in seiner Mehrheit – der OB ist jeweils auch stimmberechtigt – eine Neu- und Umbesetzung der genannten Mandate in seiner Sitzung vom 30. April abgelehnt hatte, unter Verweis auf den neuen Fraktionsstatus der AfD, nachdem der "Pro Heilbronn"-Stadtrat Alfred Dagenbach der AfD-Fraktion beigetreten war. Der kommentierte das Urteil nun: "Damit hat die AfD-Fraktion gegen die undemokratische Willkür des Gemeinderates obsiegt."

In der Erklärung der Stadt zum Urteil liest man zum Punkt "Festhalten an der bisherigen Mandatsvergabe" diese Begründung: "Demnach besteht – ausgenommen nach einer Gemeinderatswahl – kein ausdrücklicher Rechtsanspruch auf eine Umbesetzung von gemeinderätlichen Gremien, wenn sich die Fraktionsstärken ändern. Der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit, wonach die Gremien ein verkleinertes Abbild des Gemeinderats sein sollen, gelte in Baden-Württemberg nicht direkt, jedoch bestehe der Grundsatz der Weitergabe der Repräsentation. Es bestehe daher der Anspruch, das Verfahren zu starten, wenn der Proporz sich geändert hat."

Eben diesem Proporz ist im Fall von Heilbronn schwer abzubilden. Denn bei der Entscheidung des Gerichts spielte es keine Rolle, dass in der AfD-Fraktion im Gemeinderat gegenwärtig vermutlich nur noch zwei von deren fünf Mitglieder auch Mitglieder der Partei AfD sind: Fraktionsvorsitzender Benner und Franziska Gminder, die in der vergangnen Legislaturperiode auch in den Bundestag gewählt wurde. Stadtrat Dagenbach ist immer noch Mitglied von "Pro-Heilbronn", die Stadträte Michael Seher und Dirk Schwientek (aus der AfD ausgetreten) glänzen seit geraumer Zeit nur noch durch Abwesenheit. Auf die rechtliche Beurteilung des Fraktionsstatus und des Anspruchs auf Vertretung in den gemeinderätlichen Gremien aber hatte das keinen Einfluss.

Erklärend fügt man bei der Stadt noch hinzu: "Die damalige Überlegung, nicht schon nach rund einem halben Jahr eine zuvor einvernehmlich festgelegte Besetzung der Ausschüsse und Gremien wieder neu vorzunehmen, hielt das Gericht für nicht mehr relevant." Das Verwaltungsgericht aber sieht es so: "Hinsichtlich der kommunalen Aufsichtsratssitze ging die Kammer von einer Selbstbindung des Gemeinderats dahingehend aus, dass das Kräfteverhältnis der Fraktionen im Gemeinderat für die Besetzung der Aufsichtsratssitze maßgeblich sei."

In ihrer Stellungnahme hat die Stadt angekündigt, sich mit den Auswirkungen des Urteils und den dadurch erhaltenen Vorgaben zu befassen und teilt dazu mit: "Die Neuverteilung bringt voraussichtlich Veränderungen für fast alle Fraktionen. Die AfD bekommt rechnerisch in vier Ausschüssen (Verwaltungsausschuss, Bau- und Umweltausschuss, Wirtschaftsausschuss, Betriebsausschuss Entsorgung) und zwei Aufsichtsräten einen zusätzlichen Sitz. Gleichzeitig sind Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP von der Veränderung mit jeweils einem Sitz betroffen." Bevor die Verwaltung weiteres unternimmt, will sie das schriftliche Urteil abwarten. Die Kosten des Verfahrens muss sie tragen. In der Pressemeldung des Verwaltungsgerichtes heißt es zudem noch: "Die Berufung wurde nicht zugelassen."