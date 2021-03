Heilbronn. (rnz) Die aktuell niedrige Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn macht Öffnungen bei den städtischen Kultureinrichtungen wieder möglich. Dabei verfolgen die einzelnen Häuser eine auf ihre räumlichen Voraussetzungen und Besonderheiten abgestimmte Strategie, um die Wiedereröffnungen verantwortungsvoll gestalten zu können. Für die Präsenzbesuche gelten in allen Häusern weiterhin die verbindlichen Hygieneregeln.

Den ersten Schritt zur Wiedereröffnung haben bereits das Stadtarchiv und die Städtische Musikschule unternommen. Im Haus der Stadtgeschichte/Otto Rettenmaier-Haus kann die Dauerausstellung "Heilbronn historisch!" ab sofort wieder täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr sowie dienstags von 10 bis 19 Uhr ohne Anmeldung besucht werden. Es gelten die üblichen Hygieneregeln, und das Tragen von Einweg-Handschuhen, die vor Ort zur Verfügung stehen, ist verpflichtend. Maximal 20 Besucher haben gleichzeitig Zutritt. Führungen sind noch nicht möglich. Wer den Forschungs- und Lesesaal des Stadtarchivs nutzen will, muss sich unter Telefon 07131 / 562307 oder per E-Mail an stadtarchiv@heilbronn.de anmelden. Auch die Städtische Musikschule hat ihren Präsenzunterricht im Instrumentalbereich wieder aufgenommen, wobei der Gruppenunterricht auf maximal fünf Schüler begrenzt ist.

Mit der Stadtbibliothek und den Städtischen Museen öffnen am Dienstag, 16. März, zwei weitere Kultureinrichtungen. Die Museen bieten für die neue Ausstellung "Die Modernen kommen" in der Kunsthalle Vogelmann bestimmte Zeitfenster an, die als Online-Ticket vorab unter https://museen.heilbronn.de gebucht werden können. Für die bis zum 19. September verlängerte Schau "Ganz schön vermessen! Heilbronn wiegt und misst" im Museum im Deutschhof sind keine vorherigen Anmeldungen notwendig. Allerdings wird es auch hier eine Begrenzung der Personenzahl geben.

Die Stadtbibliothek verfolgt unterschiedliche Konzepte für die Stadtbibliothek im K 3 und die beiden Außenstellen in Böckingen und Biberach: Ab Dienstag hat die Bibliothek im K 3 wieder geöffnet. Der Zugang wird durch Soforttermine à 30 Minuten am Eingang gesteuert. Mit dieser Öffnung wird der bislang angebotene Abholservice eingestellt. Geöffnet ist künftig dienstags von 10 bis 19 Uhr, mittwochs bis freitags von 10 bis 16 Uhr und zusätzlich an jedem zweiten Samstag im Monat von 10 bis 15 Uhr.

In den Stadtteilbibliotheken Böckingen und Biberach können weiterhin per "Click & Collect" Medien vorbestellt werden. Möglich ist auch eine vorherige Terminvereinbarung, um Medien vor Ort aussuchen zu können.

Das Literaturhaus wird aufgrund der kleineren Räume im Trappensee-Schlösschen vorerst keine Präsenzveranstaltungen anbieten. Stattdessen sind für den März noch zwei weitere Online-Veranstaltungen als Live-Streaming geplant, die unter www.diginights.com für 5 Euro buchbar sind.