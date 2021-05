Sechstklässler der Max-Planck-Schule in Kiel haben vor ihrem Klassenraum Unterricht auf einer Wiese. Solchen Freiluft-Unterricht könnte auch in Heilbronn geben. Zwei Stadträtinnen haben einen entsprechenden Antrag an die Stadt gestellt. Symbolfoto: dpa/Gregor Fischer

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die SPD-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat setzt sich für "Schule im Freien" ein und hat nun den entsprechenden Antrag an die Verwaltung gestellt, sehr bald die Voraussetzungen dafür zu schaffen, bei "an anhaltendem Frühlingswetter" Unterricht an der frischen Luft anzubieten. Inzwischen hat die Stadt sich ihrerseits mit einem Antrag an das Land gewandt und um die Einrichtung eines entsprechenden Modellversuchs in Pandemie-Zeiten gebeten, unter dem Titel "Ortswechsel – Lernen an anderen Orten".

Die beiden Antragsstellerinnen, die Stadträtinnen Tanja Sagasser-Beil und Marianne Kugler-Wendt, begründen den Antrag so: "Selbst wenn in einem solchen Freiluftklassenzimmer nicht sämtliche regulären Unterrichtsinhalte vermittelt werden können, so würden die Schülerinnen und Schüler von der Rückkehr in die Klassengemeinschaft enorm profitieren." Dabei könnte dann beispielsweise auch Wissen über Pflanzen, Tiere oder die lokale Umgebung vermittelt werden.

Als Orte für den Freiluft-Unterricht schlagen die beiden Stadträtinnen Schulhöfe, Sportplätze, Grünflächen oder den Wald vor; Kugler-Wendt benennt auch den Wertwiesenpark als möglichen Ort, da diese eine Bühne und weitere Infrastruktur für Unterricht habe. Besonders im Blick haben sie dabei die ersten Klassenstufen, aber auch, dass digitaler Unterricht nicht in ausreichendem Maße angeboten werden könne. Es gäbe auch Lehrer, die das nicht wollten oder könnten oder auch keinen Laptop dafür hätten, das habe die Erfahrung gezeigt.

Der Antrag steht auch im Zusammenhang damit, dass die Stadt Heilbronn nicht von den hohen Inzidenzzahlen herunterkommt – am Sonntag lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 146,1, am Samstag mit 185 knapp unter 200. Am Wochenende sind die Zahlen meist weniger aussagekräftig, da weniger getestet wird. Während ab diesem Montag im Landkreis die Kinder wieder in die Schule dürfen, ist die Stadt immer noch entfernt davon, den als Maßgabe für Schulen angegebenen Wert von 165 an fünf Werktagen in Folge zu erreichen. Erst dann ist Wechselunterricht möglich. Ab einer Inzidenz unter 100 dann auch Präsenzunterricht an Grundschulen ohne Abstand.

Kugler-Wendt sagt dazu, die Schulkinder würden unter diesem Zustand leiden und: "Seit Mitte Dezember ist der Präsenzunterricht stark eingeschränkt, Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe waren 2021 bislang nicht einen Tag in der Schule." Die Stadträtinnen plädieren für den Präsenzunterricht als die beste Form, um die Kinder sowohl pädagogisch als auch sozial zu erreichen. Die SPD-Fraktion möchte nun, dass sich die Verwaltung beim Land dafür einsetzt, solche Freiluftklassenzimmer zu ermöglichen, auch unter Beachtung der AHA-Regeln vor dem Absinken der Inzidenz auf 165 und dass die Heilbronner Schulen dann bei der Umsetzung unterstützt werden.