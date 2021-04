Heilbronn. (bfk) Sorgfältig vorbereitet war der ökumenische Gottesdienst, mit dem in der Kilianskirche in Heilbronn der 123 Todesopfer gedacht wurde, die in der Stadt mit oder an Corona gestorben sind. Mit der Veranstaltung wollten die Verantwortlichen vor allem alle ansprechen, die einen Menschen durch die Pandemie verloren haben. Oftmals konnten sie keinen Abschied nehmen und der geliebte Mensch musste alleine sterben.

Dass dieser "Distanz-Gottesdienst", der, anders als zunächst erhofft, ganz ohne betroffene Angehörige stattfinden musste, dann doch eine große emotionale Nähe vermitteln konnte, war auch den klug und fundiert gewählten Botschaften zu verdanken, die die beiden Dekane Christoph Baisch (evangelische Kirche) und Roland Rossnagel (katholische Kirche) zusammen mit den Laienvertretern Nneka Chukwu-Brecht und Klinikpfarrer Michael Opitz in dem einstündigen Gottesdienst vermitteln konnten. Ihnen schloss sich zum Schluss auch noch Oberbürgermeister Harry Mergel an.

Das Bild der 123 brennenden Kerzen am Anfang und am Ende der Übertragung verdeutlichte, was in den Rede- und Musikbeiträgen folgte. Die Dekane hatten den Tod und die Auferstehung Jesu und dessen Erleben durch seine Mutter Maria, so wie sie im Johannes-Evangelium berichtet wird, und Passagen aus dem Sonnengesang des heiligen Franziskus in den Mittelpunkt gestellt. Baisch formulierte die Botschaft, dass man in "Schmerz und Ratlosigkeit nicht alleine ist". Rossnagel erklärte außerdem, dass der Gottesdienst Raum schaffe, in dem man offen erzählen könne, was einen bewegt, in dem es nicht um Zahlen, sondern um Namen gehe, und damit um die Kostbarkeit des Menschenlebens. Da Klinikpfarrer Opitz und Chukwu-Brecht die Trauer im Alltag erleben, waren ihre Beiträge und Fürbitten besonders eindrucksvoll.

In der mit drei Bildtafeln der Künstler Peter Klak und Cornelia Noller-Klak geschmückten Kilianskirche, in der es auch Darstellungen der salbenden Hände von Maria und der pflegenden Helfer gibt, wurde die Thematik noch einmal aufgenommen. Mit meditativer Musikbegleitung von Michael Saum, Kantor am Heilbronner Deutschordensmünster St. Peter und Paul, gelang ein ebenso berührender wie auch tröstlicher Gottesdienst, der wohl auch einmalig in der Kirchengeschichte der Stadt sein wird. Aber auch die von Judith Wiesebrock gesungenen Lieder aus den Gesangbüchern beider Konfessionen haben zu der gelungenen Veranstaltung beigetragen.

Ein nachdenklicher OB erinnerte im Anschluss daran, nicht nur an "verstörende Zahlen in Heilbronn, Deutschland und der Welt" mit 80.000 beziehungsweise rund drei Millionen Corona-Toten. Er betonte auch den Trost, den die Kirchen und die Gemeinschaft geben könnten, und sprach auch das "Danach" an. Da werde man sich dann nicht nur "vor Freude in den Armen liegen", sondern auch fragen müssen, was aufgegeben werden musste, was verloren ging und dass man dann Mut, Zuversicht und Nächstenliebe brauchen werde.