Heilbronn. (pol/mare) Aufregung an einer Heilbronner Berufsschule: Ein Schüler ist an einer Schule in der Knorrstraße durchgedreht und hat eine Lehrerin, Mitschüler und Polizisten verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Ursprung des Vorfalls war ein Streit zwischen dem 19-jährigen Schüler und einem Mitschüler am Donnerstagmorgen. Dieser war so heftig, dass zunächst eine Lehrerin dazwischenging.

Doch der 19-Jährige bedrohte daraufhin die Lehrerin mit einer Schere, trat und schlug nach ihr. Auch den Schulleiter bedrohte er. Als die alarmierte Polizei hinzu kam, waren die Lehrerin und der 19-Jährige gerade auf dem Flur. Da der Schüler auch noch gedroht hatte, sich mit der Frau einzuschließen, wenn die Polizei kommt, griffen die Polizisten sofort zu, um ihn festzuhalten.

Der junge Mann wehrte sich aber heftig gegen die Festnahme. Als er überwältigt wurde, biss er einem Polizeibeamten so kräftig in den Oberschenkel, dass dieser zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus musste.

Nach seiner Festnahme wurde der Schüler zum Polizeirevier gebracht. Die Schere wurde sichergestellt. Die Ursache seines Verhaltens liegt laut Polizeibericht in einer psychischen Krankheit. Eine Gefahr für andere Schüler oder Lehrer bestand laut Polizei nicht.

Zur Betreuung der Schüler kamen der Rettungsdienst und Notfallseelsorger vor Ort. Der Schüler und die Lehrerin erlitten beide leichte Verletzungen, brauchten allerdings nicht ins Krankenhaus gehen.