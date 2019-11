Heilbronn/Neckarsulm. (pol/mare) Szenen wie im Spielfilm haben sich in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn zwischen Heilbronn und Neckarsulm bis nach Bad Friedrichshall abgespielt. Das berichtet die Polizei.

Mehrere maskierte Männer hatten zunächst gegen 0.30 Uhr versucht, auf das Gelände einer Caravan-Firma in der Böckinger Lämmlinstraße einzudringen. Die Einbrecher wurden hierbei entdeckt und traten die Flucht mit zwei Fahrzeugen an. Der zwischenzeitlich alarmierten Polizei kam bereits auf der Anfahrt ein schwarzer Renault Clio mit französischem Kennzeichen auf der einzigen Zufahrtsstraße zur Firma entgegen.

Das Auto fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte, anschließend weiter auf der Neckartalstraße in Richtung Autobahn. Die Männer aus dem Clio warfen dabei verschiedene Gegenstände aus dem Auto in Richtung des Streifenwagens, der sie verfolgte. Unter anderem wurden ein Brecheisen, ein Radschlüssel, ein Bolzenschneider und zwei Benzinkanister später gefunden. Deshalb musste die Polizei die Verfolgung auch abbrechen. Das unbeleuchtete Fluchtfahrzeug fuhr auf die Autobahn in Richtung Mannheim auf.

Wenige Minuten fand eine weitere Polizeistreife das zweite mutmaßlich flüchtende Auto, das ebenfalls unbeleuchtet auf der Neckartalstraße fuhr. Offensichtlich verpassten die Einbrecher die Autobahnausfahrt, sodass sich die weitere Verfolgung über Neckarsulm bis nach Bad Friedrichshall hinzog.

In Bad Friedrichshall an der Einmündung zur Bergrat-Billfinger-Straße verunglückte der verfolgende Streifenwagen schwer. Nach dem Kontakt mit einer Verkehrsinsel kam der Mercedes von der Straße ab und krachte gegen einen Brückenpfeiler. Die Beamten wurden dabei leicht verletzt, am Einsatzfahrzeug entstand Totalschaden. Die Tatverdächtigen rasten weiter und mangels Ortskenntnis durch das offene Hoftor einer nahegelegenen Firma. Von dort aus setzten die Tatverdächtigen ihre Flucht zu Fuß fort. Sie konnten trotz eingeleiteter Großfahndung bislang nicht festgenommen werden.

Eine Beschreibung der mutmaßlichen Einbrecher ist nicht möglich. Beide Fluchtfahrzeuge waren mit französischen Kennzeichen versehen.

Info: Wer weitere Hinweise zu den flüchtenden Personen geben kann, bittet die Polizei, sich unter Telefon 07131/204060 zu melden.