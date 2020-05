Heilbronn. (rnz) Für das Parken in der nördlichen Innenstadt Heilbronns gelten neue Regeln. Im Zuge einer Vereinheitlichung der bestehenden Parkbeschilderungen hat das Amt für Straßenwesen Gerberstraße, Lammgasse, Lohtorstraße, Zehentgasse und Turmstraße zu einer einheitlichen Zone erklärt und an den Einfahrten zum Quartier eine entsprechende Beschilderung anbringen lassen.

"Durch die Ausweitung der Parkscheinpflicht auf sieben Tage in der Woche, Kurzzeitparken und Anwohnerparkausweise wollen wir den Parksuchverkehr im Quartier und in der Innenstadt insgesamt reduzieren, insbesondere die Kreisfahrten in den Abendstunden", begründet Bürgermeister Wilfried Hajek die neuen Regeln. Neben der Verbesserung der Parksituation für Quartierbewohner sollen die Maßnahmen auch zur Luftreinhaltung beitragen.

Von 18 bis um 8 Uhr ist in dieser Zone das Parken ausschließlich für Bewohner mit Parkausweisen erlaubt. Ausnahmen gelten lediglich für die im Rahmen der in der Straßenverkehrsordnung geregelten Fälle, beispielsweise für Menschen mit schweren Behinderungen. In den angrenzenden Gassen bleiben die bisherigen Parkregelungen bestehen.

Die bereits bestehende Parkscheinpflicht wird mit der Neuregelung erweitert: Zukünftig ist nicht nur an Werktagen, sondern auch an Sonn- und Feiertagen ein Parkschein notwendig. Die Höchstparkdauer bleibt wie bisher auf zwei Stunden beschränkt. Damit gilt für alle Parkplätze in diesem Bereich einheitlich eine Parkscheinpflicht für das Parken tagsüber zwischen 8 und 18 Uhr. In der nördlichen Innenstadt stehen – durch einheitliche Regelungen gekennzeichnet – grundsätzlich nur Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Auch nach 18 Uhr besteht kein Angebot mehr an kostenlosen Parkplätze.

Die Parkgebühren bleiben unverändert bei 50 Cent je angefangenen 20 Minuten. Fahrer von Elektrofahrzeugen sind allerdings von Parkgebühren befreit. Voraussetzung dafür ist das Einlegen einer Parkscheibe und ein sogenanntes E-Kennzeichen mit einem "E" im Anschluss an die Nummernkombination.

Die Stadt Heilbronn setzt damit nach ersten Erprobungen erstmals großflächig das Elektromobilitätsgesetz (EMoG) um. "So wird für Autofahrer ein zusätzlicher Anreiz für die Nutzung von emissionsfreien E-Autos in der Innenstadt geschaffen", sagt Hajek. In der Lohtorstraße sind auf Basis des EMoGs bereits Parkplätze mit Ladesäulen angelegt worden, die ausschließlich durch E-Fahrzeuge genutzt werden dürfen.