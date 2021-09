Von Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. Erst das Virus, jetzt das Wetter: Ralf Stegmann von "xmedia" ist in jüngster Zeit nicht zu beneiden. Im Vorjahr fiel sein beliebtes Open-Air-Kino in der Genossenschaftskellerei der Pandemie zum Opfer, in diesem Jahr sorgte ein feuchter, unbeständiger August für Besucherschwund. "Es war wie das Wetter diese Saison sehr durchwachsen", konstatiert der Veranstalter im Gespräch mit der RNZ. "Es ist ernüchternd. Es gibt noch viel Luft nach oben."

Corona-bedingt ging das Freiluft-Kino als Spezialversion an den Start. Statt der üblichen rund 1500 Besucher, durften in der Saison, die am zurückliegenden Montag nach 33 Veranstaltungen an 31 Tagen geendet ist, nur maximal 750 Menschen in die Genossenschaftskellerei kommen. Doch an die vorgeschriebene Kapazitätsgrenze ist das Gelände nicht einmal gestoßen, bedauert Stegmann. Es ist das erste Jahr, in dem nicht eine Veranstaltung als ausverkauft gemeldet werden konnte. "Die Menschen sind entwöhnt wegzugehen", vermutet er. "Die Besucherzahlen lassen bei der Kultur überall zu wünschen übrig. Die Kultur hat es im Moment echt schwer."

Auch die Programmgestaltung sei bereits nervenaufreibend gewesen. Denn die Kinos durften erst im Sommer wieder öffnen, sodass die Filmauswahl in diesem Jahr sehr gering war. "Wir haben das Programm mindestens zehn Mal und bis zuletzt noch hin und her geschoben", erklärt Stegmann.

Der Veranstalter betont dennoch, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, die Saison durchzuziehen und nicht noch ein weiteres Jahr auszusetzen. "Wir wollten ein Signal setzen, dass wir noch da sind. Uns war klar, dass es keine Supersaison wird." Und es gab durchaus sehr gut besuchte Abende – immer dann, wenn auch das Wetter mitspielte. Beispielsweise kamen zur Live-Musik-Nacht am 21. August 670 Besucher. Ebenso zogen auch der oscarprämierte Film "Nomadland" sowie die Otto-Komödie "Catweazle" am Familientag zahlreiche Gäste an. Und auch der Musical-Film "Bohemian Rapsody" zur Bandgeschichte von "Queen" sorgte für volle Stühle. "Es ist das dritte Jahr in Serie, dass ich diesen Filme zeige. Ich hätte nicht gedacht, dass er wieder gut läuft", ist Stegmann überrascht gewesen.

Sowohl dem Veranstalter als auch den Künstlern ist hoch anzurechnen, dass sie auch die Abschlussveranstaltung am zurückliegenden Montag – vor rund 40 Gästen – durchgezogen haben. Zum Finale stand "Cinelive – Die Sommerkino Show" auf dem Programm. Es war eine Mix-Veranstaltung mit Beiträgen aus Kurzfilmen, Poetry Slam, Live-Musik und Reisejournalismus – ein Konzept, das durchaus mehr Besucher verdient gehabt hätte, findet auch Dietmar Hobinker, der trotz schlechter Wetterprognose mit seiner Frau gekommen war. "Ich wohne seit einem Jahr in Heilbronn und wollte unbedingt herkommen. Es ist eine tolle Sache, so etwas zu haben. Dieser Rahmen hätte einen richtigen Sommer verdient gehabt."

Zum Abschluss der Saison traten unter anderem Dan O’Clock (r.) und Freunde in der Genossenschaftskellerei auf. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Nichtsdestotrotz gaben sowohl Poetry-Slammerin Anna Teufel als auch Singer-Songwirter Dan O’Clock und Freunde alles, um denjenigen, die trotz nach der Pause einsetzenden Regens gekommen waren, einen schönen Abend zu bereiten. "Das rechne ich ihnen hoch an", sagte eine weitere Besucherin aus Leingarten.

Initiiert wurde das Programm vom Kölner Klaus Eschmann. Nach dem er im Lockdown den Keller umgeräumt und die Wohnung auf Vordermann gebracht hatte, sei ihm die Idee für die Mix-Show, mit der er durch Deutschland tourte, gekommen. Nachdem er Auftritte in München und Berlin absagen musste, wollte er in Heilbronn unbedingt noch einmal auftreten – denn auch für ihn war es der Saison-Abschluss.