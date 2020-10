Heilbronn. (bfk) Die Buga 2019 war für das Käthchen von Heilbronn, also die Repräsentantinnen der Stadt nach dem hier spielenden berühmten "Ritterschauspiel" von Heinrich von Kleist, eine spannende und unvergessliche Zeit. Wer kann schon einen Bundespräsident oder andere Promis sozusagen am laufenden Band begrüßen?

Käthchen Jasmin Heyd und ihre drei Stellvertreterinnen waren da in vollem Einsatz. Sie erhielten aus diesem Anlass sogar ein immer noch historisierendes, aber auch bequemeres Kleid. Jasmin Heyd, die als Käthchen mit ihrer Fröhlichkeit und Präsenz Heilbronn alle Ehre machte, hinterlässt große Fußspuren, und auch ihre drei Stellvertreterinnen Lisa Roth, Denise Fohr und Laura Sophie Scholk haben ihre Repräsentationsaufgaben stets gut bewältigt. Doch nun, in Corona-Zeiten, ist alles anders, auch was die Wahl ihrer Nachfolgerinnen betrifft.

Diese hätte eigentlich schon im April stattfinden sollen, wurde verschoben, und nun wurde auch der aktuelle Wahltermin, der 23. Oktober, vom Veranstalter, der Heilbronn-Marketing GmbH (HMG) kurzfristig abgesagt. Dabei hatte für die Wahlveranstaltung längst ein corona-konformes Konzept vorgelegen. Sie sollte diesmal nicht als öffentliche, sondern geschlossene Veranstaltung mit maximal 114 Teilnehmern, in kompromittierter Form und in 90 Minuten über die Bühne gehen. Dennoch: Für das "Käthchen" ist die Absage nicht das Aus, so wie etwa für den Weihnachtsmarkt, den die HMG auch gerade abgesagt hat. Die Lösung lautet: Alle drei Bewerberinnen werden Käthchen. Es ist eine salomonische Entscheidung der HMG, auf eine Wahl zu verzichten, die im Grund genommen nur eine "Rangfolge" hergestellt hätte. Bisher gab es stets ein "Haupt-Käthchen" und zwei Stellvertreterinnen – in diesem Jahr aber hatten sich aber ohnehin nur drei junge Frauen beworben.

Es sind drei starke Kandidatinnen, die in diesem besonderen Jahr für das Amt des Käthchens antreten, hieß es von der HMG. Mit Sicherheit müssen die "neuen" Käthchen auch "stark" sein, werden mit Sicherheit neue Erfahrungen machen und ebenso sicher, sehr viel flexibler sein müssen.