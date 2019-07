Heilbronn. (pol/mare) Auf dem Neckar im Bereich der Bundesgartenschau in Heilbronn ist es zu einer Gewässerverunreinigung gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Feine Ölschlieren im Bereich der Karl-Nägele-Brücke im Alten Neckar wurden der Polizei am Donnerstagvormittag von einem Anrufer einer ortsansässigen Firma gemeldet. Die Wasserschutzpolizei suchte den Bereich sofort ab. Das Ergebnis: Im Bereich des Buga-Geländes in Höhe der ehemaligen Alten Reedereiwerkstatt Schwaben traten vereinzelt Blasen an die Wasseroberfläche, worauf sich die Ölschlieren bildeten.

Nach Entscheidung der unteren Wasserbehörde Heilbronn wurde dann gegen 10 Uhr von der Feuerwehr Heilbronn im dortigen Bereich ein Ölschlängel gelegt. Bei einer Nachschau am Freitag wurden jedoch keine erneuten Verunreinigungen festgestellt.

Der Ölschlängel bleibt präventiv bis zum kommenden Montag bestehen, die Örtlichkeit wird weiter beobachtet. Aufgrund der geringen ausgetretenen Menge sind keine Auswirkungen auf die Umwelt zu befürchten. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei nach dem Verursacher dauern an.