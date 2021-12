Heilbronn. (pol/mare) Ein Mitarbeiter einer Heilbronner Corona-Teststation wurde am Dienstagvormittag von einem Unbekannten angegriffen. Das berichtet die Polizei.

Der 17-Jährige hatte gegen 10 Uhr eine Kundin in der Teststation in der Gartenstraße bedient, als ein Mann mehrfach an die verschlossene Türe klopfte. Als der Mitarbeiter die Tür öffnete, wurde er von dem Unbekannten beleidigt. Daraufhin erklärte der 17-Jährige dem Mann ihn nun nicht mehr zu testen, woraufhin der Unbekannte mit seiner Familie, einem sechs bis sieben Jahre altem Jungen und einer Frau, die Teststation zunächst verließ.

Knapp eine Stunde später kehrte der Mann allein zurück und packte den 17-Jährigen direkt am Hals. Nach weiteren verbalen Streitigkeiten schnappte sich der Unbekannte ein Einmachglas und warf es dem Jugendlichen an den Kopf, wo das Glas barst und den Mitarbeiter leicht verletzte. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Unbekannte flüchtete.

Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß, mit schlanker und sportlicher Figur beschrieben. Er hatte einen südländischen Akzent, sprach unter anderem türkisch und war dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/74790 entgegen.