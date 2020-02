Heilbronn. (rnz/mare) An der SLK Klinik "Am Gesundbrunnen" in Heilbronn hat es am Mittwochmorgen einen spektakulären Rettungseinsatz gegeben. Wie die Polizei per Twitter mitteilt, ist ein Arbeiter bei einem Unfall verletzt worden.

Der Kranführer musste von der Höhenluftrettung aufwendig gerettet aus großer Höhe werden. Während des Einsatzes kam es an der Einfahrt zum Parkhaus zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet, der Kranführer gerettet.