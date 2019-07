Das stählerne Gewand ist Vergangenheit: Nach vier Jahren Sanierungsphase sind die Arbeiten an der Kilianskirche abgeschlossen. Das Gotteshaus zeigt sich nun wieder in vollem Glanz. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Kein Bauwerk - auch nicht das Rathaus - hat für die Heilbronner einen höheren Identifikationscharakter als die Kilianskirche. Jetzt ist sie nach vier Jahren Bauzeit "runderneuert", nach dem der Turm schon von 2002 bis 2005 einer umfassenden Sanierung unterzogen worden war. Mit einem Festakt wurden die Bauarbeiten an den Fassaden des Langhauses, des Chores, der Chortürme und am Dach abgeschlossen.

Die Ursprünge der gotischen Hallenkirche aus Heilbronner Sandstein reichen bis ins elfte Jahrhundert zurück. Der Turm von Hans Schweiner war nicht nur der erste, er ist auch eines der bedeutendsten Renaissancebauwerke nördlich der Alpen. Der spätgotische Schnitzaltar von Hans Seyffer steht ihm im künstlerischen und kunsthistorischen Rang nicht nach.

Jetzt, da die Gerüste abgetragen und die Bauarbeiter abgezogen sind, können auch wieder festliche Klänge den Raum füllen, sagt Dekan Christoph Baisch, der die Arbeiten nach seiner Amtseinführung nur noch auf der Zielgeraden miterlebte. Er führte durch den Festakt und hatte alle an der Sanierung Beteiligten eingeladen, darunter auch das Büro Aedis, das schon mit der Turmsanierung beauftragt war.

Hintergrund Die Spende von 550.000 Euro des Vereins der Freunde der Kilianskirche ergab sich auf Vereinsbeschluss, weil diese Gelder, ursprünglich gedacht für neue Kirchenfensterkunst, nach dem großen Streit darum, nicht abgerufen wurden. Walter Dörr war seinerzeit der Initiator. Dekan i.R. Friedrich erinnert auch an diese schmerzhafte Zeit, die die Gemeinde und Bürgerschaft gespalten hatte. Ebenso an den [+] Lesen Sie mehr Die Spende von 550.000 Euro des Vereins der Freunde der Kilianskirche ergab sich auf Vereinsbeschluss, weil diese Gelder, ursprünglich gedacht für neue Kirchenfensterkunst, nach dem großen Streit darum, nicht abgerufen wurden. Walter Dörr war seinerzeit der Initiator. Dekan i.R. Friedrich erinnert auch an diese schmerzhafte Zeit, die die Gemeinde und Bürgerschaft gespalten hatte. Ebenso an den Streit, der vor allem von Cornelius Steckner, Enkel des Schöpfers der Fenster Charles Crodel, und seinen Heilbronner Unterstützern auch mit fragwürdigen Mitteln geführt wurde. Die Entwürfe von Xenia Hausner (Wien) und Bernhard Huber, hervorgegangen aus einem Wettbewerb, liegen jetzt in der Schublade des Dekanats - samt der Baugenehmigung. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Architekt Peter Reiner erinnerte an die großartige (Bau-)Geschichte der Kilianskirche und sagte, einen solchen besonderen Auftrag wie dieser werde nicht vergessen. Seine Auflistung vom Umfang der Arbeiten war beeindruckend: An insgesamt rund 27.000 Naturwerksteinen mit circa 6800 Quadratmeter Fassadenfläche und 4500 Kubikmeter Steinvolumen, das sind 60 Prozent der Fassade, wurden rund 15.000 Einzelmaßnahmen zur Steinkonservierung vorgenommen. Dabei wurden 17 Kubikmeter Naturstein ausgetauscht, was nur 0,4 Prozent des Fassadenvolumens ausmache, weniger als zunächst angenommen. Von den 23 Kilometer langen Verfugungen wurde etwa ein Drittel erneuert - der Rest konservierend behandelt. Zudem wurden an 2500 Quadratmeter Dachflächen für spätere Wartungsarbeiten über 300 Sicherheitsdachhaken eingebaut und ein Wartungszugang von außen zu den Dachräumen des südlichen Chorturms geschaffen. Und dies alles auch unfallfrei.

Bei den Arbeiten stießen die Handwerker auch immer wieder auf Spuren von Brandbomben. Die Kilianskirche war beim Bombenangriff vom 4. Dezember 1944 auf die Stadt schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, bei Wiederaufbau und früheren Sanierungen wurden aus heutiger Sicht auch technische Fehler gemacht. Jetzt aber ist die Substanz der Kirche auf Jahre sicher, für das rechtzeitige Angehen der Arbeiten gab es auch entsprechendes Lob. Aus Sicht der Denkmalpflege, aber auch der Kirchengemeinde, die, wie Kilianspfarrer Hans-Joerg Eiding sagte, einiges unter dem Bau zu leiden hatte, ist die Sanierung und ihr Ergebnis erfreulich. Positiv ist auch, dass der Kostenansatz deutlich unterschritten wurde: 1,8 statt 2,7 Millionen Euro.

Neben dem Landesdenkmalamt, der Bundesstiftung, der Denkmalstiftung Baden-Württemberg, der Landeskirche und der Stadt Heilbronn kam der größte Anteil vom Verein der Freunde der Kilianskirche: 550.000 Euro aus Spenden von Bürgern. Dekan i. R. Otto Friedrich, nach Walter Dörr und Hans Hambücher jetzt Vorstand des Fördervereins, erinnerte daran, dass der Verein auch schon für die Turmsanierung gespendet hatte. Damals waren 560.000 Euro, sowie weitere 230.000 für neue Beleuchtungen des Kirchenraumes und des Seyffer-Altares geflossen. Auch wenn der Verein sich mit der letzten Zuwendung ziemlich verausgabt hat, sicherte Friedrich weitere Unterstützung zu.

"Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth" heißt es im 84. Psalm, den Dekan Baisch zum Schluss zitierte. Die Kilianskirche ist nun wieder eine sehr schöne und bedeutende "Wohnung des Herrn". Eine Kirche, auf die nicht nur Kilianspfarrer Hans-Jörg Eiding nach eigenem Bekunden stolz ist, und auch ein Klangraum, den Kirchenmusikdirektor Stefan Skobowski mit festlichen Orgelklängen füllte.