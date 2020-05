Heilbronn. (pol/mare) Am Neckar hat ein Jogger am Mittwochmorgen eine größere Menge Marihuana entdeckt. Das berichtet die Polizei.

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch hat eine unbekannte Person das Betäubungsmittel unverpackt am Rand des Rad-/Fußwegs in Heilbronn-Sontheim deponiert. Die Polizei stellte den Fund von insgesamt knapp 120 Gramm Cannabis sicher.