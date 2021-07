Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wo nehmen sie das bloß her: diese Ideen, diese Wucht, diese Kraft, diese Anstrengung, diese Musik – und vor allem diese Texte? Diese Fragen stellt man sich zuallererst nach der Uraufführung des ersten "Glam-Schauspiels mit Musik" des jungen, unabhängigen Theaterlabels "Tacheles und Tarantismus". Dieser Auftakt "ihres" Theatersommers im Rahmen der Reihe "Heilbronn ist Kult" in der Aula des Bildungscampus (ausverkauft) macht die Zuschauer – von sehr jung bis ziemlich alt – zu Teilnehmern eines Theatererlebnisses, wie man es so noch nie hatte.

Es ist der Abend von Tobias Frühauf (Text) und Philipp Wolpert (Regie), die hinter "Tacheles und Tarantismus" stehen. Was sie da auf die Bühne gestellt haben, das hat nicht nur alle begeistert, das hat auch eine Türe geöffnet zu neuen, anderen, spannenden, sehr gegenwärtigen Erlebnissen und Formen von Theater, auf die man eigentlich nur mit diesen Fragen reagieren kann: "Und was jetzt? Und was kommt da noch?"

Kein Zufall: Der Titel der Glam-Oper ist ja einfach "Jetzt", ihre "Spielzeit" ist, so steht es im Programmheft, "zwischen den Welten, zwischen den Zeiten" oder auch Ende der 1970er-Jahre – unüberhörbar in der Musik: "Onomatopoai" von Helmuth Dubnitzky, das ist kein "Flower-Power" mehr, sondern das sind harte Beats, eben echte "Schläge". Stimmig dazu sind die Kostüme (Theresa Heiß) und das Bühnenbild (Theresa Heiß, Tobias Frühauf, Philipp Wolpert): lauter falscher Glitter und Glam, der für Prunk und Panik steht.

Das Theater der Antike lebt von den Toten der Tragödien, in der "Orestie" des Aischylos wird munter gemordet, man verschwört sich weiter über Shakespeare bis ins Heute: Die Manson-Family, eine sektiererische Vereinigung im Los Angeles der 1970er-Jahre, die sieben Menschen ermordet haben, darunter die Filmschauspielerin Sharon Tate, bildet den historischen Hintergrund.

Nils, eine Art Aussteiger (Benjamin Hille), lebt mit seinem Vater (Andreas Posthoff) und Tochter Gloria (Thea Rasche) in einem künstlichen Angstraum, bis mit dem Auftauchen der Barkeeperin Stella (Lena Schmidtke) der Wunsch nach Auf- und Ausbruch immer stärker wird. Wie Nils seine Familie aus der Welt ausschließt, zeigt, dass es auch andere Arten von versuchter Tötung gibt – gefangen in Konstrukten von Verschwörungen und Abhängigkeiten, manipuliert mit Tabletten, damit die Realität auch gewiss außerhalb der Wahrnehmung bleibt.

Das alles hat Frühauf in einem unglaublichen Flow "hingeschrieben". Man folgt ihm dabei so atemlos wie bewundernd, auch dafür, wie gut er Dialoge schreiben kann. An einer Stelle sagt Stella, die Geliebte: "Ich mag Literatur. Sie spricht über Gefühle, über die nicht gesprochen wird. Sie ist tief und gefährlich." Das trifft es.

Die Songs und deren Interpretationen, die Mehrdimensionalität, real und virtuell, bis hin zu den die Zuschauer einbeziehenden Lichtern der Disco-Kugel (Lichtdesign: David Albert), die harte Ton-Arbeit (Walter Schmid): Das war "Schwerarbeit". Was ohne all diese vielleicht "nur" ein tiefsinniges Konversationsstück wäre, gibt ihm jenen "Glam" und das, was ein Song schon zu Beginn verheißt: "Magic is there, Magic will happen." Oder im Text: "Wir haben unseren eigenen Planeten. Wir leben auf dem Uranus. Nur, dass wir unsere eigene kleine Sonne empfangen haben. Wir tragen sie in unserem Herzen. Unsere Seele dreht sich um dieses Zentrum. Wir bestimmen die Umlaufbahn. Den Rhythmus. Den Groove."

Die hochkomplexen Handlungsstränge, Rückblenden und Visionen, die Monologe und präzisen Video-Dialoge, die Gesangs- und Tanzeinlagen so zwingend auf die Bühne zu bringen – mit dieser Regiearbeit hat auch Philipp Wolpert gezeigt, dass man sehr jung sein und auch schon sehr professionell arbeiten kann.

An einer Stelle im Text steht, womit dieses Theaterereignis nicht besser beschrieben werden kann: "Denn hinter diesem Abend wartet schon die Zukunft."

Info: Die weitere Produktion von "Tacheles und Taranatismus" ist "Rave. Eine Studie zur Geborgenheit – ein szenisches Konzert", Premiere 9. Juli. Eintritt nur mit vorabgebuchten Tickets (zu fünf oder zehn Euro) über https://diginights.com/event-series/hn-ist-kult/tickets