In die Sanierung der mehr als 100 Jahre alten Dammschule ist wieder Bewegung gekommen. Der Heilbronner Gemeinderat hat 12,7 Millionen Euro freigegeben. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (y) Für den Langzeitsanierungsfall Dammschulen geht’s voran: Der Heilbronner Gemeinderat hat nun Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 12,7 Millionen Euro genehmigt. 10,4 Millionen Euro davon sollen auf die Sanierung des Gebäudes entfallen, der Rest auf Rohbau-, Rückbau- sowie Verglasungsarbeiten. Insgesamt wird die Sanierung des mehr als 100 Jahre alte Schulhauses auf mehr als 25 Millionen Euro geschätzt. Bis alle Handwerker abgezogen sind, werden wohl zehn Jahre ins Land gehen.

Seit Jahren beeinträchtigen die Bauarbeiten den Schulalltag, Klassen müssen immer wieder in andere Räume umziehen, der Baulärm ist oft störend, und auch das Lehrerzimmer ist nur ein Provisorium. „Die Schüler können sich freuen, dass es nun vorangeht“, verweist Projektleiter Thomas Auchter vom Hochbauamt auf die mehrjährige Bauhistorie. Zunächst war im Schuljahr 2014/2015 lediglich der Einbau von Brandschutztüren geplant. Dann aber hatte sich gezeigt, wie mangelhaft die Bausubstanz ist, vor allem in den Rohdecken des Schulgebäudes. Aber auch erhebliche mehr Brandschutzmängel als zunächst erwartet traten zutage. So wurde aus einer kleinen Ausbesserungsmaßnahme eine Großbaustelle.

Die Stadt ersetzt nun alle Decken durch neue Systeme mit integriertem Brandschutz. Im Zuge dieser Arbeiten lässt sie außerdem die Fenster austauschen und das Dach des Gebäudes erneuern. Im ersten Bauabschnitt betreffen diese Vorhaben die Grundschüler, die bereits vor vier Jahren in Container umgezogen waren und dort Unterricht haben – manche von der Einschulung bis zum Grundschulabschluss.

Im zweiten Bauabschnitt ab Anfang 2020 dürfen die Grundschüler wieder in das Schulgebäude. Dann müssen die derzeit etwa 480 Schüler der dreizügigen Realschule ihren Gebäudetrakt freimachen und in die Container ziehen.

Das Land Baden-Württemberg hatte der Stadt als Schulträger zuletzt mehr als drei Millionen Euro an Fördermitteln für die Generalsanierung der Dammschulen bewilligt.