Heilbronn. (dpa/lsw) Ein 33 Jahre alter Fußgänger ist in Heilbronn von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe an der Haltestelle "Sülmertor" die Gleise überqueren wollen und dabei offensichtlich eine einfahrende Regionalbahn aus Mannheim übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Notbremsung des Zugs konnte demnach den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 30 Fahrgäste im Zug blieben laut Polizei unverletzt. Der Bahnverkehr war nach dem Unfall am Mittwochabend für mehrere Stunden eingestellt. Seelsorger waren im Einsatz.