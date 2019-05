Heilbronn. (rnz) Nun steht es fest: Beim 2. Internationalen Feuerwerksfestival "Flammende Sterne", das am 8. und 9. Juni in Heilbronn stattfindet, werden sich Pyrotechnik-Teams aus China und Griechenland im feurigen Wettstreit messen. Mit dieser Teilnehmerriege verspricht das zweitägige Festival im Wertwiesenpark spannend zu werden - schließlich könnten die Kontrahenten kaum gegensätzlicher sein. Denn während die Pyrotechniker von "Nanos Fireworks" aus Athen für ihre verrückten, unkonventionellen Shows bekannt sind, steht "Hefung Fireworks" aus China für höchste Perfektion.

Für die Zuschauer sind die Musikfeuerwerke, die an jedem Abend gegen 22 Uhr beginnen, ein knisterndes Vergnügen - für die Pyrotechniker eine knallharte Angelegenheit. Denn beim Internationalen Feuerwerksfestival geht es ums Gewinnen. Um die Konkurrenz in die Schranken zu weisen, lassen die teilnehmenden Teams deshalb traditionell ihre Muskeln spielen. Dass "Nanos Fireworks" dies beherrscht, haben sie vor einigen Jahren schon einmal bei den "Flammenden Sternen" bewiesen. Damals schossen sich die Griechen mit einer spektakulären Choreografie, bei der am Himmel auch imaginär gemordet wurde, aufs Siegerpodest und in die Herzen der Zuschauer. Ähnlich skurril dürfte der Auftritt der größten und ältesten Feuerwerksfirma Griechenlands, die heute in der vierten Generation geführt wird, auch bei den "Flammenden Sternen" in Heilbronn sein.

Die Griechen waren bei der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie bei den Olympischen Spielen in Athen mitverantwortlich, setzten den Eurovision Song Contest sowie UEFA Champions League- Spiele in Szene und statteten Konzerte von Rihanna, Shakira und Metallica pyrotechnisch aus.

Mit "Hefung Fireworks" steht den Griechen ein echtes Schwergewicht gegenüber: Das chinesische Unternehmen zählt weltweit zu den größten Herstellern von Feuerwerkskörpern und beschäftigt weit über 1000 Mitarbeiter - inklusive eigener Forschungsabteilung. Die Shows der Hefung-Pyrotechniker sind hochprofessionelle Kunstwerke in brillanten Farben, die perfekt choreografiert und auf die Musik abgestimmt sind. Hefung zeigt sein Können hauptsächlich auf Großveranstaltungen in China, zum Beispiel bei den Eröffnungs-Feierlichkeiten der World Expo in Shanghai.

Um das sommerliche Festival-Feeling perfekt zu machen, füllt den Park schon ab dem frühen Abend ein großes Rahmenprogramm. Auf der Bühne gibt’s am Samstag Reggae und Dancehall mit der Band "Zio", am Sonntag spielt die 13-köpfige Soul-Band "Soulicate". Auf dem Parkgelände sind Feuerkünstler und Comedy-Magier unterwegs. Falknerin Vanessa präsentiert ihre Greifvögel, und beim Familienprogramm können die kleinen Feuerwerkfans malen, basteln, toben und mit Clown Beppo herumalbern.

Der "Flammende Sterne"-Markt gehört ebenso zu den Höhepunkten wie die Illumination des gesamten Parkgeländes und die Lounge-Area mit DJs.

Info: Tickets für die "Flammenden Sterne" gibt es im Online-Vorverkauf unter www.flammende-sterne.de. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag drei Stunden vor Beginn auch als Fahrschein für Busse, Bahnen und Stadtbahnen im Gebiet der HNV.