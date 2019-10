Heilbronn. (rnz) Das Abenteuer vom Großwerden in der Tierwelt erzählt auf besondere Weise die Ausstellung "Tierbabys", die erstmals in Deutschland zu sehen ist. Sie läuft ab 18. Oktober im Science Center der "Experimenta" in Heilbronn und ist speziell für Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren konzipiert.

Schon der Start ins Leben beginnt für Tierbabys ganz unterschiedlich: Schlüpfen manche Arten aus dem Ei, werden andere lebend geboren - die einen an Land, die anderen unter Wasser. Und dann beginnt auch schon das Großwerden für die Tiere. Die Ausstellung "Tierbabys" erzählt in sechs Kapiteln, die von der Geburt über den Schutz der Gemeinschaft in der ersten Lebensphase bis zur Unabhängigkeit von den Eltern reichen, anschaulich die Geschichte des Erwachsenwerdens.

Ob Pinguin, Zebra oder Käfer - die Besucher erleben in der rund 500 Quadratmeter großen Sonderausstellung hautnah mit, wie die Jungtiere heranwachsen und wie sie lernen zu essen, sich zu bewegen oder Gerüche zu erkennen.

Rundgang durch die "neue" Experimenta Heilbronn Kamera/Produktion: Vanessa Dietz, Reinhard Lask

Neben den Tierexponaten begleiten zahlreiche Bildergeschichten, Kurzfilme und Medienstationen die Besucher durch die Welt der Tierbabys. Für lachende Kindergesichter sorgen vor allem die Mitmachstationen, bei denen es darum geht, wie ein Krötenvater Eier auf dem Rücken zu tragen, riechend den Weg zum elterlichen Nest zu finden oder sich geschickt zu tarnen und zu verstecken. Die Ausstellung wird in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch präsentiert. Bildergeschichten unterstützen alle, die noch nicht lesen können, beim Rundgang durch die Ausstellung. Und für alle, die mehr Details über das Abenteuer vom Großwerden erfahren wollen, stehen altersgerechte Begleitmaterialien mit zahlreichen Illustrationen und Mitmachaufgaben zur Verfügung.

Die vom Muséum d’Histoire Naturelle in Toulouse und dem Muséum des Sciences naturelles in Brüssel entwickelte Ausstellung lockte an den bisherigen Stationen Brüssel, Toulouse, Den Haag und Paris bereits mehr als 600.000 Besucher an.

Info: Die Sonderausstellung "Tierbabys" läuft bis 22. März 2020. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro für Kinder, sieben Euro für Erwachsene und 17 Euro für Familien.