Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Eine "Auslese" funktioniert bekanntlich nach dem Prinzip, dass das Bessere des Guten Feind sei. Im vergangenen Corona-Jahr war die "Weindorf-Auslese" aber auch die unfreiwillige Alternative zum Heilbronner Weindorf. Sie fiel alles in allem aber so gut aus und kam so gut an, dass man in diesem Jahr nicht nur beim ursprünglichen Auslese-Konzept blieb, sondern es jetzt mit 240 Veranstaltungen um mehr als das Doppelte erweiterte.

Das wesentlichste Element dieser "Corona"-Version aber bleibt erhalten: Es ist die Dezentralisierung des Festes. Statt Getümmel rund ums Rathaus, wo die Menschenmassen oft so dicht gedrängt standen, dass selbst bei 2,5 Promille ein Umfallen ausgeschlossen war, setzt man auch jetzt wieder auf die ganze Innenstadt, die Weingüter über ganz Heilbronn verteilt und die Weinberglandschaft. Attraktive Punkte und Anlaufstellen gibt es offenbar und überall genügend.

Was das aber zusätzlich zum Ideenreichtum, noch an Organisationstalent und -aufkommen aller Beteiligten erfordert, um ein solches Konzept anzustreben und dann auch umzusetzen, dazu hörte man viel von den Machern rund um Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH und Martin Heinrich für die Weingenossenschaft (WG) – außer Selbstlob.

Es sind nicht nur die WG Heilbronn dabei und die Jungwinzer, sondern es machen alle 45 Heilbronner Weingüter mit, und es wird auch an prominenten Gästen nicht fehlen. Vergangenes Jahr kamen trotz der schwierigen Bedingungen 20.000 Besucher – viel für den Termin, wenig im Vergleich zum früheren Massenbesuch. Für dieses Jahr hofft man auf mehr.

Die Art der Ausrichtung der Vor-Corona-Weindörfer will Schoch nicht als überlebt ansehen. Weinleichen rund ums Rathaus wird niemand vermissen, doch aber diesen Ort als einen Treffpunkt, an dem man auch ohne Absprache stets alte oder auch ganz alte Bekannte treffen konnte. Die Ausrichter hatten in den vergangenen Jahren auch insofern schon eine Richtungsänderung eingeschlagen, indem man mehr auf Klasse statt auf Masse setzte. Dies auch mit akademischer Unterstützung durch die Hochschule Heilbronn und die DHBW Heilbronn, die für den theoretischen Unterbau des Weinbaus einiges an Studiengängen und auch damit verbundenen Herausforderungen, Neuerungen und vor allem auch mit der Ansprache eines jungen Publikums verbunden hatten.

Stattfinden wird die "Weindorf-Auslese" vom 9. bis 19. September. Die gerade anrollende vierte Corona-Welle lässt man bei den Ankündigung am liebsten unerwähnt, aber in der dezentralen Umsetzung liegt auch eine Chance, dieser nicht gänzlich ausgeliefert zu sein. Zum Marktplatz als "Zentralstation" wird eine vergleichbare Funktion der Kiliansplatz erhalten, mit City-Flair und dank Sitzgelegenheiten sind hier nicht nur "Steher-Qualitäten" gefragt, von Donnerstag bis Sonntag werden hier von 14 bis 20 Uhr Weine der Weindorfgemeinschaft ausgeschenkt.

Neue Formate, wie ein Abend, der sich dem Thema der "Easy Drinking Weine" (10. September) widmet oder mit dem Thema Wein und Kabarett (15. September), richten sich bewusst auch an ein jüngeres Publikum. Der schönen Rokokobau des Schießhauses hat schon oft die passende Kulisse abgegeben – für edle Weinproben und deren Prämierung. Neun gemeinsame Veranstaltungen sind es in diesem Jahr, die meist hier oder im Wilhelm-Maybach-Saal der Harmonie über die Bühne gehen, darunter Klassiker wie die Premiumweinprobe (9. September) als Auftakt für das elftägige Programm oder die Burgunderwein-Probe (12. September). Hinzu kommt noch der Wettbewerb des Fachmagazins für Weinkultur "Vinum" für den "Deutschen Riesling Champion". Im Rahmen einer "Weißen Nacht" (18. September) gibt es im Heilbronner Parkhotel ein exklusives Gala-Dinner, zu dem eine Auswahl der Siegerweine gereicht wird.

Wieder aufgelegt werden auch Veranstaltungen, die sich schon im Vorjahr großer Nachfrage erfreuten, etwa "Schokolade und Wein" (14. September) oder die Weinprobe "Bibel und Wein" (13. September im Deutschhof). Eine spannende und herausfordernde Geschichte wird die verdeckte Weinprobe (16. September) zu den "Verwandten" namens "Trollinger oder Vernatsch". Wengerter Martin Heinrich (G.A. Heinrich) spürt mit den Teilnehmern den feinen Unterschieden zwischen dem deutschen Wein und seinem südtiroler Pendant nach. Zum "Vorkosten" fuhr man dafür schon mal in diese Richtung, ins Montafon, auf die "Heilbronner Hütte".

Und ein wenig "Name-Dropping" ist auch dabei, auch weil es die Wertschätzung der Heilbronner Bemühungen um den Wein unterstreicht: Weinexperten wie Dr. Dieter Blankenhorn vom Staatsweingut Weinsberg, die Weinsommeliers Natalie Lumpp (Weintesterin Gault Millau), Lisa Neubauer (VDP. Weingut Dautel) und Oliver Adler (Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe) sorgen vor Ort dafür, dass Interessierte richtig tief in die Materie eintauchen können.