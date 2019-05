Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. In der Fußgängerzone Fleinerstraße steht ein schöner alter, roter Trecker, die "Wahlkampflokomotive" der Freien Wähler. Deren Fraktionsvorsitzender Herbert Burkhardt und sein Kollege Fritz Kropp packen gerade ein, für sie ist am letzten Samstag um die Mittagszeit erst mal Ende mit dem "Wahlkämpfen" in der Innenstadt. Am Stand der CDU, ein paar Meter weiter, dreht sich diesmal kein "Glücksrad" mehr, in Schwung gehalten von Gisela Käfer. Hier hatten sich in vielen Wahlkämpfen immer lange Schlangen gebildet, weil man hier gesundes Grünzeug ergattern konnte. Dafür gibt es in diesem Jahr bei den Grünen saftige Äpfel, und gleich daneben verteilen die beiden FDP-Kandidatinnen, Mutter Silvia und Tochter Isabell Dörr gelbe Rosen, und bei der SPD gibt es Brezeln in Tüten.

Man kann auch reich beschenkt mit Gummibärchen und Kugelschreibern nach Hause gehen, mit zugkräftigen Ideen eher weniger. Der Heilbronner Wahlkampf scheint müde zu verlaufen; spricht man die Kämpfer aller Fraktionen darauf an, dementieren sie das kaum. Gibt es also keine "Aufreger", keine zentralen Themen in der Stadt?

Wenn Inhalte fehlen, muss man auf Formate setzen. Die Wahlkämpfer haben sich in diesem Jahr Mühe gegeben, wenigstens hier neue Wege zu gehen, wie die SPD mit einem "Kultur-Café, die FDP ("Stark vor Ort") mit einem Waldspaziergang; die Grünen luden zu einer Fahrrad-Aktion. Auffällig, wie viele Kommunalpolitiker ihr "Herz" für Heilbronn entdeckt haben, wie die FDP ("Wer sein Heilbronn liebt, macht es besser") oder vom Plakat herab verkünden "Heilbronnliebend" zu sein wie Franziska Gminder von der AfD. Die CDU-Slogans wie "Spätzle und Spielplätze", "Weckle und WLan", "Handwerk und Hightech", "Viertele und Vielfalt" enthalten immerhin politische Aussagen. Von denen ist allerdings zu vermuten, dass sich auch andere Parteien und Gruppen damit leichttäten. Und wer will nicht mit "Voller Kraft für Heilbronn" eintreten, wie die SPD und CDU-Kandidat Markus Beil. Dieser steht übrigens für positive Entwicklung: Die tragenden Parteien setzen nicht nur auf die Jugend, sie haben ihr auch aussichtsreiche Listenplätze gegeben, wie Jakob Dongus (SPD), Holger Kimmerle und Isabel Steidel (Grüne) sowie Viola Ansel (FDP), die sich schon in den Jugendorganisationen ihrer Parteien oder im Jugendgemeinderat profiliert haben. Und: Erstmals in diesem Jahr haben sich auch wahlkämpfende Kandidatinnen parteiübergreifend zu gemeinsamen Auftritten zusammengetan. Der Frauenanteil im Heilbronner Gemeinderat ist - auch im Landesvergleich - bemerkenswert niedrig.

Definierte Aussagen zu definierten Projekten und Problemen sind dagegen eher rar. Themen wie "Wohnen" oder "Bildung" besetzen alle, aber Vorhaben, die auch Stimmen kosten können, wie etwa die Überbauung der Friedrich-Ebert-Trasse zu fordern, so steht es bei der SPD im Programm, oder der Vorschlag der Grünen, Parkplätze hinter dem Rathaus zu verringern, sind eher selten. Beide Parteien sprechen sich übrigens auch fast gleichlautend für die Einführung eines Jahrestickets für 365 Euro für den ÖPNV aus. Die kostenlose Kinderbetreuung ab drei Jahre, Heilbronns USP ("Unique Selling Proposition") in ganz Deutschland, möchte die SPD noch toppen mit einer kostenlosen Betreuung "U 3" - zum Missvergnügen der FDP, die solche Wohltaten nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt haben möchte.

Die Frage ist: Wie kommen diese Programme bei den Wählern an? Herbert Burkhardt stellt zum Beispiel fest, dass er bei dieser Wahl weniger unqualifizierte, aber leider auch wenig informierte Äußerungen von Bürgern hört. Gibt es wirklich keine Aufreger-Themen in der Stadt? Bemerkenswert, dass das Problem "Wollhaus" in den Programmen entweder gar nicht vorkommt oder nur mit sehr moderaten Forderungen dazu, bei einer Tendenz eher weg von Abriss und Neubau hin zu Umgestaltung.

Beim geplanten Moscheebau an der Weinsberger Straße wird vor allem bei CDU, FWV, aber auch den Freien Demokraten Unwillen deutlich: So ist Alexander Throm davon überzeugt, dass es derzeit bewusst nicht kommuniziert und unter dem Deckel gehalten wird, um es dann, bei vermuteter Absprache, nach der Wahl aufs Tapet zu bringen. Rainer Hinderer, Fraktionsvorsitzender der SPD drückt sich vorsichtig aus: Der "Bauherr" Ditib, vertreten durch Erdinc Altuntas, der inzwischen zum umstrittenen deutschen Führungszirkel von Ditib gehört, sei klug genug, dieses Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Heilbronns Pressesprecher Christian Britzke sagt auf Nachfrage, dass es bei beiden Projekten nichts Neues gebe.

Am Montagabend dürfte ausgezählt sein, die Besetzung des Gemeinderates feststehen. Wie viele Farben er dann hat? Blau wird wohl auch dabei sein: Mit dem Einzug der AfD wird gerechnet.