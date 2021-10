Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Von den Milliarden aus den Corona-Hilfspaketen des Bundes liegen laut Handelsblatt derzeit 621 Milliarden (!) Euro auf Halde, weil von diesen finanziellen Hilfen erstaunlich wenig abgerufen wird. In Heilbronn ist das anders. Schon Ende April hatte Oberbürgermeister Harry Mergel angekündigt, dass die Stadt eine Million Euro für ein "Heilbronner Hilfspaket" bereitstellen werde, für alle, die durch Corona und den Lockdown gelitten haben. Wer ein Stück von diesem Kuchen abhaben wollte, musste sich bis Ende August bewerben.

In der Gemeinderatssitzung der vergangenen Woche wurde darüber abgestimmt, wer wie viel bekommt. Die Gemeinderatsdrucksache 277 dazu liest sich so, wie man sich die Blüten deutscher Bürokratie albtraumhaft vorstellt – reale Hilfe ist dennoch gegeben, und die Zustimmung dazu war keine Frage.

Der Empfängerkreis war breit definiert, Ziel war eine Anschubfinanzierung für innovative Vorhaben von Organisationen, Vereinen und anderen Initiativen, die Unterstützung von Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen in der Innenstadt sowie für "Ideen und Initiativen" von Heilbronnerinnen und Heilbronnern. Unter dem neudeutschen Begriff "re-start" hatte die Stadt schon einen Fünf-Punkte-Plan für eine Neubelebung der Innenstadt aufgestellt, in dessen Rahmen beispielsweise der erfolgreiche Weinausschank auf dem Kiliansplatz "erstellt" und die Reihe "Heilbronn ist Kult" veranstaltet wurden.

Teil davon ist auch das "Heilbronner Hilfspaket"; im Rahmen dieser Initiativen wird es nicht das Letzte bleiben. Der Wahlkampf lässt da ja auch grüßen, etwa wenn Anfang Dezember in Heilbronn ein Kongress stattfinden wird zum Thema "Zukunft der Innenstädte". Ausgerichtet von der Stadt und dem Verein Wissensstadt Heilbronn, wird der Ort dafür , wie nicht anders zu erwarten, der Bildungscampus sein. Zur Eröffnung kommt der populäre Zukunftsforscher Matthias Horx, weitere Wissenschaftler sind eingeladen.

Ein wenig "Klein-Klein" war bei der Vergabe der Fördermittel aus dem Hilfspaket schon dabei, auch Partikular- interessen spielten naturgemäß eine Rolle. Stadtteile und kleine Vereine haben ebenfalls eine Stimme und brauchen Unterstützung, das spiegelte die Diskussion im Gemeinderat lebhaft wider.

Finanzdezernent Martin Diepgen räumte dann auch ein, dass die Sache "komplexer war als wohl ursprünglich angenommen", und bekannte, sie habe in der Verwaltung "einiges ausgelöst". Die dafür eingesetzte "Vergabe-Kommission" war, wie Pressesprecherin Suse Bucher-Pinell sagt, "nicht nur ein paar Stunden" beschäftigt. Christoph Troßbach, Stadtrat der CDU, nannte das ganze "typisch schwäbisch, weil praktisch", sah eine Aufbruchstimmung, "fraktionsübergreifend" in Anträge gepackt. Dieser Auffassung entsprachen auch weitgehend die weiteren Wortmeldungen.

Wem die Hilfs-Summe von einer Million Euro als zu wenig erschien, wurde eines Besseren belehrt: Nach Eingang der Anträge und Vergabe waren noch 100.000 Euro übrig. Auch über deren Verwendung waren sich die Fraktionen einig: Sie gehen an die Ganztagsbetreuung in Kitas und Schulen. An die Kinder und deren Belastung durch Corona erinnerte ganz besonders noch einmal Linken-Stadtrat Konrad Wanner.

Den dicksten Brocken von 230.000 Euro erhält der Stadtverband für Sport, dicht gefolgt (220.000 Euro) von der Stadtinitiative, der Vereinigung der Heilbronner Händler, für eine "Stadt-App". SPD-Fraktionsvorsitzender Rainer Hinderer war nicht der einzige, der seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass nun die Vereine "wieder auf die Beine kommen" werden.

Einige von ihnen erhalten durchaus ansehnliche Beträge: 40.000 Euro erhält beispielsweise der Verein "Käthchenfrage-Kommission", der für sich in Anspruch nimmt, "elementare Fragen von Kreativität, Originalität, Inspiration, Intuition und Innovation" beantworten zu wollen – mit besonderem Schwerpunkt "auf der Analyse der Unterrepräsentanz weiblicher Künstlerinnen".

Von einer derartigen Betroffenheit durch Corona war in Heilbronn bislang nicht die Rede. Die Turngemeinde Böckingen will mit einem beachtenswerten Angebot tatsächlich von Corona Betroffenen helfen, mit Kindersport, Kinder-Reha-Sport und einem Sportprogramm für Covid-Erkrankte, und dies mit weniger als 8000 Euro. OB Mergel hatte zu dem Tagesordnungspunkt zuvor betont, dass das Hilfsprogramm "Corona-Härten abfedern soll", und angekündigt, dass eine weitere Hilfe mit einem Volumen von 100.000 Euro unter anderem für Pop-up-Stores und Einkaufsstraßen vom Land zu erwarten sei. Ladenschließungen von einst etablierten Händlern wie auch bekannten Filialisten sind von so dominantem Ausmaß, dass sie ein strukturelles Problem für Heilbronn geworden sind.

Auch wenn man sich uneins war bei der Namensgebung für die "Sparkmünze" der "Stadtinitiative" für kostenloses Parken in der Innenstadt – ihre kosmetische Umbenennung in "Mobilitätsmünze" wurde akzeptiert, an Bedenken, vor allem aus der Grünen-Fraktion, ändert es nichts.

Für echte Misstöne zum Ende der Debatte sorgte der Redebeitrag des AfD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Raphael Benner, derzeit Mergels einziger Gegenkandidat bei der OB-Wahl im Februar. Er zerfetzte buchstäblich das gesamte Hilfspaket, was den CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Randecker veranlasste, nochmals das Wort zu ergreifen – um Benner zu bescheinigen, dass dies "die schlechteste Rede" gewesen sei, die er je im Gemeinderat gehört habe. Mergel nahm es gelassener: In einer Demokratie müsse man auch Minderheitenmeinungen aushalten, sagte er.