Heilbronn. (zy) Was zunächst als vermeintlich kleiner Fall in Heilbronn begann, hat inzwischen solch große Dimensionen angenommen, dass am Mittwoch 130 Einsatzkräfte unter Federführung des Polizeipräsidiums Heilbronn zahlreiche Wohnungen in vier Bundesländern durchsuchten. Es geht um Schleuserkriminalität im großen Stil. Drei aus Kamerun stammende Männer sollen gemeinsam mit sechs weiteren Mittätern in mindestens 112 Fällen Personen aus afrikanischen Ländern Aufenthaltstitel in Deutschland verschafft haben – mutmaßlich gegen Geld oder eine andere Form der Entlohnung. Die Wohnorte der auf diese Weise Eingereisten verteilen sich mittlerweile über 13 Bundesländer.

Bei dem Großeinsatz in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern hat es am Mittwoch zwar keine Festnahmen gegeben, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, jedoch sei bei der Durchsuchung von 20 Wohnungen und Arbeitsstellen umfangreiches Beweismaterial gesichert worden, das nun ausgewertet wird. Ob und inwieweit dabei weitere Schleuserfälle oder mögliche weitere Straftaten ans Licht kommen, ist also noch offen.

Bereits im Jahr 2020 hatten Mitarbeiter des Ausländeramts im Landratsamt Heilbronn Auffälligkeiten hinsichtlich einzelner, ursprünglich aus Kamerun stammender Landkreisbewohner bemerkt. Nach ersten eigenen Ermittlungen, stellte die Behördenleitung im November 2020 schließlich Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern.

Zunächst führte dann das Polizeirevier Heilbronn die Ermittlungen. Als dabei aber nach und nach die Dimensionen klar wurden, wurde der Fall an die Kriminalpolizei übergeben. Das bisherige Ermittlungsergebnis, das nun auch zum Großeinsatz führte: Die Tatverdächtigen sollen zahlreiche Personen aus insgesamt acht afrikanischen Ländern Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik verschafft haben, indem sie durch teilweise unrichtige Angaben in sogenannten Verpflichtungserklärungen gegenüber den Ausländerbehörden für die Einreisenden bürgten – und zwar im Zeitraum von 2017 bis 2021 bei zumindest zwölf verschiedenen Ausländerämtern in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In den Erklärungen versichern die Bürgen, für die finanzielle Absicherung der eingeladenen Personen – bei diesen handelte es sich überwiegend um Studenten – während des Aufenthalts in Deutschland geradestehen zu können. Da solche Verpflichtungserklärungen laut Polizei aktuell nicht zentral erfasst werden und die Tatverdächtigen vermehrt den Wohnort wechselten oder sich in anderen Landkreisen oder Bundesländern anmeldeten, konnten sie offenbar zahlreiche Bürgschaften für Visums-Antragssteller eingehen, die sie mutmaßlich nicht hätten erfüllen können. Einer der Hauptverdächtigen hatte beispielsweise seinem tatsächlichen Wohnsitz im Landkreis Heilbronn, war aber insgesamt an acht weitere Wohnsitzen gemeldet, um von dort aus weitere "Studenten" nach Deutschland "einladen" zu können.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen aufgrund ihrer bisherigen Ermittlungen davon aus, dass es sich bei den "Einladungen" um gewerbsmäßige Schleusungen gehandelt hat und die Tatverdächtigen für die Abgabe der Verpflichtungserklärungen entlohnt wurden.