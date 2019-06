Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Frank Rebmann, Leiter der Staatsanwaltschaft Heilbronn, betont es mehrfach: Eine Erklärung dafür, warum in "seinem" Zuständigkeitsbereich sowohl die Zahl der Gewaltdelikte als auch die der Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz (BTMG) so signifikant zugenommen hat - bei Gewalttaten entgegen dem Landestrend - habe er nicht wirklich. "Ich kann das nicht erklären" sagt er bei der Jahrespressekonferenz der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Die Entwicklung sei aber "besorgniserregend.

Und das ist sie auch: Die Anzahl der vorsätzlichen Körperverletzungsdelikte ist seit 2006 kontinuierlich um 32 Prozent gestiegen (von 2439 auf 3212), die der Gewaltkriminalität im Zeitraum seit 2008 sogar um 61 Prozent. Allein 2018, im Berichtsjahr, wieder um 2,4 Prozent. Dass dann die Zahl der vorsätzlichen wie auch der versuchten Tötungsdelikte (Mord und Totschlag) sich nahezu halbiert hat, tröstet wenig, denn das geschieht auf hohem Niveau, wie es aus der Aufstellung der Staatsanwaltschaft hervorgeht: Die Zahl dieser Kapitaldelikte steigt seit 2013 kontinuierlich und hatte 2017 mit 61 Fällen eine traurigen Höhepunkt erreicht. Im letzten Jahr waren es dann "nur noch" 30 Verfahren, von denen elf Mal der Vorwurf auf Mord und 19 Mal auf Totschlag lautete.

Zu den spektakulären Fällen von 2018 gehört unter anderem die Messerattacke eines 70-jährigen Russlanddeutschen aus fremdenfeindlichen Motiven auf dem Marktplatz (inzwischen rechtskräftig zu fünf Jahren verurteilt) und die Tötung des siebenjährigen Ole durch seine "Pflege-Oma" in Künzelsau. Juristisch noch nicht zu Ende gebracht ist der Fall der Tötung einer Mitarbeiterin der Tagungsstätte Löwenstein mit einem verurteilten Ehemann - der Bundesgerichtshof hat den Fall zur neuen Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen.

Bei dem Muttermord und dem versuchten Brudermord eines 25-Jährigen, der auf seine Opfer mit dem Messer eingestochen haben soll, kam es noch zu keiner Anklage.

Einen Höchststand seit 2014 gibt es wieder bei der Rauschgiftkriminalität, nachdem die Fallzahlen schon in den letzten beiden Jahren angestiegen waren (um zwölf Prozent). Nach der letzten Zunahme um mehr als sechs Prozent ist man mit 3408 Verfahren fast wieder beim Wert des Rekordjahres angekommen. Ein empfindlicher Schlag gelang im Februar gegen zwei Gruppen, der mit 21 Haftbefehlen endete. Auch im Landkreis, in Bad Rappenau und in Gundelsheim gab es erfolgreiche Polizeiaktionen gegen die Szene.

Hintergrund Der Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Heilbronn ist der drittgrößte im Land, hier leben rund 900.000 Menschen. Er umfasst den Stadt- und Landkreis Heilbronn, die Amtsgerichte Brackenheim, Besigheim, Marbach, Vaihingen, Künzelsau, Öhringen, Schwäbisch Hall. Von den 117 Beschäftigten sind 46 Staatsanwälte und Amtsanwälte. Zur Zeit muss jeder von ihnen neun Verfahren pro Tag bearbeiten. Insgesamt waren es 2018 genau 51.413 Verfahren (3,3 Prozent mehr als im Vorjahr) von denen 40.212 gegen Beschuldigte abgeschlossen wurden, davon mehr als 60 Prozent mit Geldstrafen, elf Prozent mit Haftstrafen und ein Prozent mit einem Freispruch. In 26 Prozent erfolgte bereits eine Einstellung wegen erwiesener Unschuld oder weil der Tatverdacht nicht ausreichte. Die Zahl der Verkehrsstrafsachen lag bei 7228, das entspricht 13 Prozent der Verfahren, der Anteil von Betrug und Untreue lag bei 19 Prozent, von Diebstahl und Ähnlichem bei elf Prozent, bei Rauschgiftdelikten zehn Prozent, vorsätzlicher Körperverletzung neun Prozent, Sexualdelikten ein Prozent und sonstige bei 28 Prozent. (bfk)

In der Gesamtbilanz "mit viel Licht und Schatten", wie sie Rebmann charakterisierte, gehört zu den Schatten auch der Skandal in der Heilbronner Justizvollzugsanstalt oder der Nachtumzug der Hexen in Eppingen. Das einzige Verfahren dazu ist noch nicht zu Ende gebracht, weil der Beschuldigte Berufung einlegte. Das gilt auch für den Rentner, der mit seinem Mercedes die medizinische Versorgung einer 91-Jährigen bewusst und massiv behinderte. Und auch das Fischsterben in der Schozach ist juristisch noch nicht aufgearbeitet - um nur einige Fälle zu nennen.

"Licht" dagegen zeigt sich am Horizont der Eigentumsdelikte: Sie sind um 60 Prozent zurückgegangen. "Aus abgehörten Telefonaten wissen wir, dass es sich in der Szene inzwischen herumgesprochen hat, Heilbronn zu meiden", sagt Rebmann. Die Zusammenfassung von Delikten, die die Banden auch andernorts begingen, und deren juristische Aufarbeitung habe sich sehr gut bewährt. Das gilt auch für die gerade als beispielhaft gelobte Kooperation mit litauischen Behörden. Dort habe man wie in Deutschland auch ein intensives Interesse daran, den Autoschiebern das Handwerk zu legen, die auf "Bestellung" hochwertige Autos "besorgen", vor allem für Tadschikistan. Drunter sei auch ein Maybach im Wert von 170.000 Euro gewesen. Bei der Verhaftung eines Bandenchefs war auch eine Staatsanwältin aus Heilbronn mit vor Ort. Und obwohl es kein Rechtshilfeersuchen mit der Türkei gebe, habe man erfolgreich sein können, wenn es um Enkeltricks und falsche Polizisten ginge - Straftaten, die sich vor allem dort verorten lassen.

Den starken Anstieg von Sexualdelikten erklärt Rebmann mit der neuen Gesetzeslage, nach der beispielsweise "Grapschen" nicht mehr nur als "Beleidigung" eingestuft wird. Immer noch nicht vollständig abgeschlossen ist der Fall des Erziehers Kevin F., der zwar unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Besitz von Kinderpornografie verurteilt ist, gegen den es aber nun noch ein drittes Verfahren gebe - mit zwei Opfern aus dem privaten Umfeld.